高球／LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上 為世界隊開紅盤

LPGA 2025國際皇冠盃今天在南韓新韓國鄉村俱樂部球場（New Korea Country Club）登場，徐薇淩所屬的世界隊對決日本，徐薇淩和韓德森（Brooke Henderson）後來居上，以贏2洞剩1洞擊敗日本古江彩佳、西郷真央，為世界隊賺進1分積分，首日開出紅盤。

世界隊前3日的小組賽和南韓、日本、瑞典同在B組，皆進行四人四球賽事。今天首日先碰上日本，徐薇淩搭配韓德森對決日本古江彩佳、西郷真央，雖然前8洞世界隊一度陷入落後，但徐薇淩和韓德森在第9到11洞皆進帳小鳥連贏3洞，接著又拿下第14、16洞，最終以贏2洞剩1洞，收下這回合勝利，並獲得1分積分。

世界隊另一組合高寶璟和胡爾（Charley Hull）也是後來居上，和日本山下美夢有、竹田麗央戰成平手，拿下0.5分積分，世界隊首日和地主南韓都獲得1.5分，並列B組第1。

對於首日表現，徐薇淩表示，起初心情有些緊張，有點不知道該扮演什麼角色，一直在思考是要幫對方信心喊話，還是要讓她做自己的事情，「對我們來說，第9洞到11洞都贏下來後，情勢有點改變，我們也找到適合彼此的合作方式。」

徐薇淩今天在第16洞推進一記長推桿獲得球迷熱烈喝采，她表示，那一洞果嶺有個大轉折，加上球場果嶺速度很快，所以其實不好抓，「但因為我跟Brooke是幾乎在同條線上，當時我是先推的，所以希望自己能至少放在洞邊，然後給她看我的線會怎麼轉折這樣，原本是盡量想打保守一點，讓自己不要這麼衝，沒想到真的推進去，我也是滿嚇到的，但一顆真的很關鍵。」