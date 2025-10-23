桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 鄭怡靜傷癒攜林昀儒晉混雙8強

中央社／ 台北23日電
在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，傷癒復出的台灣一姐鄭怡靜，今天與「國民金孫」林昀儒搭檔混雙，兩人在首輪以3比1擊敗馮耀恩、曾尖這對新加坡組合，闖過頭關晉級8強。

飽受腳踝韌帶傷勢困擾的鄭怡靜，日前在世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽退賽、暫別WTT賽場，靠著意志力帶傷苦撐全國運動會後，她歷經1個月休養，終於在這週的倫敦球星挑戰賽回到國際賽場，並選擇女單、混雙「雙線出擊」。

鄭怡靜今天率先與林昀儒攜手拚戰混雙，兩人曾於東京奧運合力勇奪銅牌，目前世界排名11名，在首輪迎戰從資格賽出線的「新加坡組合」馮耀恩、曾尖，「林鄭配」首局就展現強勢進攻，頻頻迫使對手失誤，就算後段陷入小亂流，仍以11比7先馳得點。

林昀儒、鄭怡靜次局延續火燙手感，開局就手握6比1領先，並以11比3取得再下一城並取得「聽牌」優勢，可惜第3局「林鄭配」錯失領先機會，在後段被對手打出一波6比1攻勢，以7比11讓出。

所幸，林昀儒、鄭怡靜未受到太多影響，關鍵第4局兩人穩紮穩打，靠著一波6比1攻勢奠定勝基，台灣組合終場以11比6獲勝，順利闖過頭關、晉級混雙8強。

