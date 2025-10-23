高球／皇冠盃替世界隊搶分 徐薇淩：不能讓亞洲漏氣

代表亞洲入選LPGA皇冠盃高球對抗賽世界隊的「台灣一姐」徐薇淩，今天和搭檔韓德森替世界隊搶勝攻下1分；賽後徐薇淩表示，當然要加油，不能讓亞洲漏氣。

今年皇冠盃高球對抗賽首度成立世界隊，由沒能組合國家隊的球員當中，以各洲世界排名最高的代表組隊參賽。世界隊成員除了徐薇淩外，還有紐西蘭的高寶璟（Lydia Ko）、加拿大的韓德森（BrookeHenderson）、英格蘭的赫爾（Charley Hull）。

徐薇淩首日和韓德森搭檔，以贏2洞剩1洞擊敗日本組合，搶下1分積分。

徐薇淩賽後接受中央社記者訪問表示，一開賽確實有點緊張，可能也不知道自己在場上的角色是什麼，加上對手前9洞狀況太好，「顯得我們這組氣氛有些沉悶，我還想說要不要搞笑一下緩和氣氛。」

徐薇淩和韓德森從第9洞展開反撲，徐薇淩提到，球場的果嶺速度非常快，大家都還是會有些失誤，「我覺得第16洞我們兩人都抓博蒂取得贏2洞優勢滿關鍵的。」

徐薇淩在第17洞順利推進18呎的博蒂推桿，幫助兩人提前1洞收工獲勝，她說：「我的隊友都是很有經驗的球員，自己多少會想要有好表現而產生一些壓力，畢竟我是亞洲代表，不能漏氣。」

徐薇淩透露，她跟韓德森因為英文姓氏都是H開頭，平常在美巡賽的衣物櫃基本上都會在隔壁，「所以我們也都會一起練球、吃飯，還算是熟悉的朋友，上了場也不用太尬聊。」