高球／皇冠盃對抗賽 徐薇淩攜韓德森替世界隊搶分

中央社／ 台北23日電
世界隊徐薇淩(右)。LPGA臉書

兩年一度的LPGA皇冠盃高球對抗賽今天在韓國展開首日賽事，代表世界隊出賽的「台灣一姐」徐薇淩和搭檔韓德森，以贏2洞剩1洞擊敗日本組合，替世界隊搶下寶貴的1分。

皇冠盃女子高球對抗賽是由美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦，從2014年開辦，每2年舉辦一次，不過2020、2022年因疫情影響停辦，直到2023年復辦。

以往皇冠盃是取世界前8名國家進行對抗賽，不過今年開始改制為7支國家隊、1支世界隊；今年世界隊成員包括徐薇淩、前球后高寶璟（Lydia Ko）、韓德森（Brooke Henderson）、赫爾（Charley Hull）等。

2025皇冠盃8支球隊分為2組，世界隊和日本、韓國、瑞典同組，依照賽制將進行3天的4人4球賽，取分組前2晉級，贏球組合可獲得1分積分、平手0.5分、輸球0分。

今天世界隊首戰日本隊，徐薇淩和加拿大重砲韓德森同組，2人在前8洞打完以輸3洞落後，但隨即展開大反攻，連3洞桿數都優於日本隊，很快將戰局扯平。

接著徐薇淩和韓德森在第14洞都抓博蒂取得領先，隨後2人又在標準3桿的第16洞一起抓博蒂，取得贏2洞優勢，最後第17洞打完，就讓世界隊提前擊敗古江彩佳和西鄉真央。

至於世界隊另一組合高寶璟和赫爾，則是與山下美夢有、竹田麗央戰到第18洞，才驚險抓博蒂追平戰局，雙方以平手作收。

徐薇淩 韓德森 高寶璟

