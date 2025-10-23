全運會今落幕計打破15項全國紀錄 雲林縣正式交棒屏東縣

114年全運會今天在進行完最後4個運動種類賽程後，傍晚於雲林縣文觀處表演廳舉行閉幕儀式，並交棒給下屆舉辦城市屏東縣，而今年全運會最終也創下15項、33人次破全國紀錄；56項、155人次破大會紀錄成績。

雲林縣在暌違20年後再度舉辦全國運動會，賽事也從9月份開始就陸續展開，也頻頻傳來破全國紀錄和大會紀錄的好消息，其中9月在公西靶場舉行的射擊賽事就破聲不斷，創下6破、1平全國紀錄的佳績，至於在自由車場上，杜志濠、李靖烽也在自由車男子組個人追逐賽中，打破由杜志濠所保持的全國紀錄。

在18日開幕式當天，代表台北市出賽的混血女泳將韓安齊，也展開今年全運會的個人破紀錄之旅，她在首項的女子100公尺蝶式就游出59秒73的佳績打破全國紀錄，成為我國第一位在女子100公尺蝶式游入1分鐘內的好手，最終她也在今年全運會個人獨攬10金，創下女子泳將在全運會的單屆最多金紀錄，並改寫3項全國紀錄，堪稱泳池畔的最大贏家。

而在新落成的雲林縣立田徑場舉行的田徑賽事，更是在近來大風加持，代表台南市出賽的「風速王」陳玟溥，在男子100公尺準決賽與決賽分別於超風速情況下跑出9秒99與9秒95的怪物級成績，儘管因為超風速不列入紀錄，但也創下台灣短跑史上的新里程碑。

除了陳玟溥外，代表台北市出賽的廖晏均也在超風速的情況下，於女子100公尺賽事一度跑出平「飛躍羚羊」紀政紀錄的11秒22，而另外還參加200公尺賽事和多項接力賽事的她，最終也繳出單屆4金、1銀的佳績，另外還帶走了混合4X400公尺接力賽的全國紀錄。

追逐紀政紀錄的還包括「跨欄甜心」張博雅，她在超風速加持下也於女子100公尺跨欄跑出12秒94的成績摘金；且她不僅跑得快，還用一雙巧手為女子鉛球好手江靜緣綁了一顆包包頭造型，最終江靜緣也在女子鉛球決賽以18公尺08佳績打破自己所保持的全國紀錄。

此外，今年全運會包括「拳后」林郁婷也進行了個人在巴黎奧運後的首次出賽，與另外三大金釵黃筱雯、吳詩儀、陳念琴都以摘金收場，舉重女神郭婞淳也在巴黎奧運後再度於挺舉舉起130公斤重量，讓她一度感動落淚，成為今年全運會的最感動人心的畫面之一。