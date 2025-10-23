全運會田徑／謝千鶴、周庭印馬拉松摘金 許嘉維20公里競走連霸

114年全運會將在今天落幕，田徑最後一天賽事舉行馬拉松與20公里競走，其中馬拉松女子組由「不死鳥」謝千鶴以3小01分19秒完賽，拿下個人本屆第二面金牌，男子組則由「印帝」周庭印以2小時28分11秒摘金，本屆包辦男子馬拉松、3000公尺障礙賽、1萬公尺3面金牌。

謝千鶴日前拿下女子1萬公尺金牌以及5000公尺銀牌，今天馬拉松賽事雖然奪金，但她也透露在五公里處的補給站，現場未及時提供補水，導致節奏、心情受影響，不過迅速調整狀態，保持穩定的心情。

另外在賽事首日的1萬公尺賽程結束後，謝千鶴被抽中藥檢，但由於長跑選手的血液都是賽程中重要的養分，當下她也提出反應希望能先尿檢，等到馬拉松賽事後再血檢，不過最終未能成功，「因為我覺得在比賽前要選手抽血，其實是很傷身體的，尤其是我們長距離的選手，加上我才剛比完10000公尺，抽完的時候頭都有點暈了，我自己都跟我的學生說，比賽前不能去捐血，不然練習全都白費。」

對於這次參加三項賽事，僅有5000公尺敗給學妹吳宛靜，無緣完成3金紀錄，謝千鶴強調已經知足，「我覺得自己很棒，這次沒有像上一屆那樣抽筋二十幾次，也成功站回頒獎台。能在這個年紀還拿下兩金，我覺得自己真的很不簡單。」

周庭印本屆賽事以3金作收。圖／全運會提供

20公里競走部分，全國紀錄保持人許嘉維以1小時29分18秒破大會紀錄摘金，並完成3連霸，女子組則由地主選手黃冠綾以1小時45分20秒封后。

雖然最終奪金破紀錄，許嘉維對自己的表現仍不甚滿意，過終點後聲嘶力竭地大吼，坦言當下其實蠻不甘心；他原本預計完成時間可達1小時26分上下，不過今天原本僅走出1小時27分18秒，更被判一張屈膝罰單加時兩分鐘，使成績略高於預期。