快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

全運會田徑／上屆因傷錯失連霸 跨欄女神羅佩琳破大會奪金重返榮耀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
400公尺跨欄好手羅佩琳在全運會破紀錄奪金。圖／查爾斯運動行銷提供
400公尺跨欄好手羅佩琳在全運會破紀錄奪金。圖／查爾斯運動行銷提供

羅佩琳代表台東縣在114年全國運動會女子400公尺跨欄決賽，以57.68秒的成績打破八年前自己保持的大會紀錄奪金，她在兩年前在準決賽因傷退賽，錯失尋求六連霸的機會，今年走出低潮重返榮耀，收下全運會第六面金牌。

從年初首場賽事開始，羅佩琳就展現有別以往的企圖心，連續刷新大會紀錄，五月在大阪的賽事更一舉突破個人最佳，接著六月台灣田徑公開賽再次刷新個人成績57.44秒，達標明年愛知名古屋亞運，終於在31歲圓了努力許久的亞運國手夢。

今年賽事成績突破並穩定在57、58秒間，羅佩琳坦言歸功於心態轉變以及贊助商及團隊對她的信任，「現在的年紀已經不像學生時期，還有個十幾年可以拼，既然設定目標就好好努力去拼，訓練過程真的蠻累，但跟著國、高中同學們一起跑，他們都做得到，相信自己也可以，學弟妹們給我很多激勵。」

在這次全運會奪金後，羅佩琳不忘感謝身後支持她的力量，「感謝現在有很多人幫助我、支持我，贊助商們、經紀公司、教練、物理治療師、營養師，願意陪我一起朝著夢想努力，他們都很相信我，讓我也相信自己做得到。現在的自己也會好好去把握變好的機會，像是以前吃東西比較不忌口，現在會照著營養師的建議去吃，也會更主動請治療師協助，訓練時也會為自己設定目標，一點一點地建立好的心態和習慣，相信就能越來越好。」

羅佩琳今年賽事完美收官，她強調將趁著冬訓好好打基礎，擬定明年備戰策略，期許自己能在亞運賽場發揮出好成績。

亞運 全運會 田徑

延伸閱讀

全運會田徑／走出性騷擾陰影 徐苡絜3000障礙摘金與自己和解

全運會游泳／橫掃10金韓安齊平賽史最佳 還三破全國紀錄

全運會羽球／沒有把遺憾留在西螺國中 李芳任、李芳至重奪男雙金牌

全運會拳擊／四金釵同日摘金 黃筱雯直呼打國內賽更緊張

相關新聞

亞青運／王婕菱、林立瑋掌旗率隊 我國代表團開幕式第36位進場

2025年第3屆巴林亞洲青年運動會22日在巴林國際會展中心熱鬧開幕，我國代表團分別由女子跆拳道新秀王婕菱及男子排球隊長林...

全運會田徑／上屆因傷錯失連霸 跨欄女神羅佩琳破大會奪金重返榮耀

羅佩琳代表台東縣在114年全國運動會女子400公尺跨欄決賽，以57.68秒的成績打破八年前自己保持的大會紀錄奪金，她在兩...

讓運動員聲音被聽見 運動部推動協會透過選舉產生運動員委員

為了讓運動員的聲音真正被聽見，運動部17日函文44個亞奧運特定體育團體（簡稱協會），正式推動「亞奧運特定體育團體運動員委...

全運會田徑／走出性騷擾陰影 徐苡絜3000障礙摘金與自己和解

桃園市女子長跑好手徐苡絜，昨天在全運會女子3000公尺障礙賽以10分57秒80的佳績摘下金牌，也擺脫過去一段時間的低潮，...

高球／LPGA皇冠盃明登場 徐薇淩和世界隊名將力抗日本

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）23至26日在南韓...

全運會游泳／橫掃10金韓安齊平賽史最佳 還三破全國紀錄

台北市混血游泳女將韓安齊，今天在全運會游泳最後一天賽事中，再度在200公尺仰式、男女混合4x100公尺混合式接力拿下雙金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。