全運會田徑／上屆因傷錯失連霸 跨欄女神羅佩琳破大會奪金重返榮耀

羅佩琳代表台東縣在114年全國運動會女子400公尺跨欄決賽，以57.68秒的成績打破八年前自己保持的大會紀錄奪金，她在兩年前在準決賽因傷退賽，錯失尋求六連霸的機會，今年走出低潮重返榮耀，收下全運會第六面金牌。

從年初首場賽事開始，羅佩琳就展現有別以往的企圖心，連續刷新大會紀錄，五月在大阪的賽事更一舉突破個人最佳，接著六月台灣田徑公開賽再次刷新個人成績57.44秒，達標明年愛知名古屋亞運，終於在31歲圓了努力許久的亞運國手夢。

今年賽事成績突破並穩定在57、58秒間，羅佩琳坦言歸功於心態轉變以及贊助商及團隊對她的信任，「現在的年紀已經不像學生時期，還有個十幾年可以拼，既然設定目標就好好努力去拼，訓練過程真的蠻累，但跟著國、高中同學們一起跑，他們都做得到，相信自己也可以，學弟妹們給我很多激勵。」

在這次全運會奪金後，羅佩琳不忘感謝身後支持她的力量，「感謝現在有很多人幫助我、支持我，贊助商們、經紀公司、教練、物理治療師、營養師，願意陪我一起朝著夢想努力，他們都很相信我，讓我也相信自己做得到。現在的自己也會好好去把握變好的機會，像是以前吃東西比較不忌口，現在會照著營養師的建議去吃，也會更主動請治療師協助，訓練時也會為自己設定目標，一點一點地建立好的心態和習慣，相信就能越來越好。」

羅佩琳今年賽事完美收官，她強調將趁著冬訓好好打基礎，擬定明年備戰策略，期許自己能在亞運賽場發揮出好成績。