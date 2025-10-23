讓運動員聲音被聽見 運動部推動協會透過選舉產生運動員委員

為了讓運動員的聲音真正被聽見，運動部17日函文44個亞奧運特定體育團體（簡稱協會），正式推動「亞奧運特定體育團體運動員委員會委員採選舉方式產生實施計畫」，並修正「運動員委員會組織簡則範本」及「運動員委員會選舉實施原則範本」，輔導協會規劃以現役選手為主體，透過選舉方式產生委員，以確保運動員委員會組成具代表性，發揮運動員委員會功能，打造真正以運動員為核心的制度。

目前協會運動員委員會的委員是由協會理事長推薦，現役運動員參與協會決策機會有限，難以形成有效溝通。未來改採選舉制度後，運動員可親自投票選出代表，讓相關決策更貼近選手實際需求。這項改革不只是制度的調整，更象徵運動治理的一大轉變。

本次修正「運動員委員會組織簡則範本」重點有三：一為規範運動員委員會任務包括：代表運動員反映訓練需求、參與協會決策諮詢及提出改進建議，作為協會與運動員意見表達的重要橋樑。二、修正定期召開會議頻率，要求每半年應至少召開會議1次，必要時得召開臨時會議，使運動員委員會運作健全，發揮反映意見與有效溝通之功能。三、新增會議紀錄需於亞奧運協會網站上公開之規定，以提升委員會運作之公開透明度。在「運動員委員會選舉實施原則範本」部分，也同步放寬選舉人及被選舉人資格條件，以鼓勵現役選手參與選舉。

為使選舉產生的運動員委員會順利推動及有效運作，運動部將提供經費補助，包括辦理選舉相關費用以及委員出席會議之出席費及交通費等，以利協會明年理監事改選後之2個月內，或理監事改選後協會辦理之第1個全國賽事期間，舉辦運動員委員會委員選舉以及後續召開會議。

運動部表示，運動員是競技運動發展的核心，推動「亞奧運協會運動員委員會委員採選舉方式產生」，將使現役運動員可以選出自己喜歡、肯定或認同的運動員代表，為他們的相關權益發言，協會也可透過選舉產生的運動員委員會，真實聽到現役運動員們的心聲及想法，使協會與現役運動員間可以建立更良性的互動及信任，同時培養運動員參與協會公共事務的使命感與責任感，讓未來協會更正面及健全的發展。