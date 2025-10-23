快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

讓運動員聲音被聽見 運動部推動協會透過選舉產生運動員委員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動不將輔導各單項協會規劃以現役選手為主體，透過選舉方式產生委員，圖為部長李洋。 中央社
運動不將輔導各單項協會規劃以現役選手為主體，透過選舉方式產生委員，圖為部長李洋。 中央社

為了讓運動員的聲音真正被聽見，運動部17日函文44個亞奧運特定體育團體（簡稱協會），正式推動「亞奧運特定體育團體運動員委員會委員採選舉方式產生實施計畫」，並修正「運動員委員會組織簡則範本」及「運動員委員會選舉實施原則範本」，輔導協會規劃以現役選手為主體，透過選舉方式產生委員，以確保運動員委員會組成具代表性，發揮運動員委員會功能，打造真正以運動員為核心的制度。

目前協會運動員委員會的委員是由協會理事長推薦，現役運動員參與協會決策機會有限，難以形成有效溝通。未來改採選舉制度後，運動員可親自投票選出代表，讓相關決策更貼近選手實際需求。這項改革不只是制度的調整，更象徵運動治理的一大轉變。

本次修正「運動員委員會組織簡則範本」重點有三：一為規範運動員委員會任務包括：代表運動員反映訓練需求、參與協會決策諮詢及提出改進建議，作為協會與運動員意見表達的重要橋樑。二、修正定期召開會議頻率，要求每半年應至少召開會議1次，必要時得召開臨時會議，使運動員委員會運作健全，發揮反映意見與有效溝通之功能。三、新增會議紀錄需於亞奧運協會網站上公開之規定，以提升委員會運作之公開透明度。在「運動員委員會選舉實施原則範本」部分，也同步放寬選舉人及被選舉人資格條件，以鼓勵現役選手參與選舉。

為使選舉產生的運動員委員會順利推動及有效運作，運動部將提供經費補助，包括辦理選舉相關費用以及委員出席會議之出席費及交通費等，以利協會明年理監事改選後之2個月內，或理監事改選後協會辦理之第1個全國賽事期間，舉辦運動員委員會委員選舉以及後續召開會議。

運動部表示，運動員是競技運動發展的核心，推動「亞奧運協會運動員委員會委員採選舉方式產生」，將使現役運動員可以選出自己喜歡、肯定或認同的運動員代表，為他們的相關權益發言，協會也可透過選舉產生的運動員委員會，真實聽到現役運動員們的心聲及想法，使協會與現役運動員間可以建立更良性的互動及信任，同時培養運動員參與協會公共事務的使命感與責任感，讓未來協會更正面及健全的發展。

運動部

延伸閱讀

SBL／做錯事想「躲起來」 周儀翔動過退休念頭

WNBA／里斯登維密大秀運動員第一人 話題度不輸周子瑜、Lisa

足球／足協「欺負台灣人」 李洋說重話：非常重的警訊

足協未善待運動員？ 審計長允諾今天公布查核報告

相關新聞

亞青運／王婕菱、林立瑋掌旗率隊 我國代表團開幕式第36位進場

2025年第3屆巴林亞洲青年運動會22日在巴林國際會展中心熱鬧開幕，我國代表團分別由女子跆拳道新秀王婕菱及男子排球隊長林...

全運會田徑／上屆因傷錯失連霸 跨欄女神羅佩琳破大會奪金重返榮耀

羅佩琳代表台東縣在114年全國運動會女子400公尺跨欄決賽，以57.68秒的成績打破八年前自己保持的大會紀錄奪金，她在兩...

讓運動員聲音被聽見 運動部推動協會透過選舉產生運動員委員

為了讓運動員的聲音真正被聽見，運動部17日函文44個亞奧運特定體育團體（簡稱協會），正式推動「亞奧運特定體育團體運動員委...

全運會田徑／走出性騷擾陰影 徐苡絜3000障礙摘金與自己和解

桃園市女子長跑好手徐苡絜，昨天在全運會女子3000公尺障礙賽以10分57秒80的佳績摘下金牌，也擺脫過去一段時間的低潮，...

高球／LPGA皇冠盃明登場 徐薇淩和世界隊名將力抗日本

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）23至26日在南韓...

全運會游泳／橫掃10金韓安齊平賽史最佳 還三破全國紀錄

台北市混血游泳女將韓安齊，今天在全運會游泳最後一天賽事中，再度在200公尺仰式、男女混合4x100公尺混合式接力拿下雙金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。