快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

亞青運／王婕菱、林立瑋掌旗率隊 我國代表團開幕式第36位進場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國代表團由掌旗官王婕菱及林立瑋率隊進場。圖／運動部提供
我國代表團由掌旗官王婕菱及林立瑋率隊進場。圖／運動部提供

2025年第3屆巴林亞洲青年運動會22日在巴林國際會展中心熱鬧開幕，我國代表團分別由女子跆拳道新秀王婕菱及男子排球隊長林立瑋擔任掌旗官。

掌旗官王婕菱在2024世界青年跆拳道錦標賽及2024巴林世界中學生運動會跆拳道女子44公斤級勇奪金牌，這次再度來到巴林參加亞青運，希望可以繼續挑戰自我，累積更多國際賽事經驗；男子掌旗官林立瑋是我國在2024年世界 U17 男子排球錦標賽勇奪銅牌，寫隊史紀錄的重要成員之一，他是第1次參加綜合性賽會，很開心能挑戰國際不一樣的舞台，這次擔任男子排球隊隊長，也擔任主攻手，希望能更增進競技實力。

我國代表團依國際綜合性賽會慣例以「T」排序在第36個（敘利亞之後、塔吉克之前），在林瀛洲總領隊帶領下進場，開幕現場在巴林及各國觀眾歡聲雷動的掌聲下，為各國代表團送上最大祝福。本次賽會有45個國家奧會組團參加，共派出4100名選手齊聚巴林，同場競技，本次巴林亞青運也是疫情過後，最盛大的一場亞洲青年國際綜合性運動賽會。

本次賽事暌違12年在巴林舉辦，我代表團計有237人，其中選手151位參加16種運動競賽，除了游泳、田徑等，亦有年輕朋友喜愛籃球3X3及電子競技等新興項目。此外，我國代表團也籌組隊醫3人、運動防護員7人、物理治療師7人等專業防護醫療團隊，以充分支援選手教練的醫護需求，期爭取到最好的成績。

運動部表示，期待這次參加巴林亞青運的年輕選手能充分將平時訓練成果發揮出來，在比賽中展現韌性、突破自我、勇奪佳績，提升自己的競技實力，且展現風度，結交更多國外青年朋友，用優異成績讓世界看見台灣。

排球 跆拳道 林立

延伸閱讀

亞青運／151好手出征 林立瑋、王婕菱任掌旗官

排球王子高橋藍爆出軌！狠劈AV女優河北彩伽＋爆乳網紅 網全炸了！

銀髮界奧斯卡 永信社福邀全台274位機構長者參加運動會

田徑／亞青運代表隊集訓 王景成期勉選手獲得經驗茁壯

相關新聞

亞青運／王婕菱、林立瑋掌旗率隊 我國代表團開幕式第36位進場

2025年第3屆巴林亞洲青年運動會22日在巴林國際會展中心熱鬧開幕，我國代表團分別由女子跆拳道新秀王婕菱及男子排球隊長林...

全運會田徑／上屆因傷錯失連霸 跨欄女神羅佩琳破大會奪金重返榮耀

羅佩琳代表台東縣在114年全國運動會女子400公尺跨欄決賽，以57.68秒的成績打破八年前自己保持的大會紀錄奪金，她在兩...

讓運動員聲音被聽見 運動部推動協會透過選舉產生運動員委員

為了讓運動員的聲音真正被聽見，運動部17日函文44個亞奧運特定體育團體（簡稱協會），正式推動「亞奧運特定體育團體運動員委...

全運會田徑／走出性騷擾陰影 徐苡絜3000障礙摘金與自己和解

桃園市女子長跑好手徐苡絜，昨天在全運會女子3000公尺障礙賽以10分57秒80的佳績摘下金牌，也擺脫過去一段時間的低潮，...

高球／LPGA皇冠盃明登場 徐薇淩和世界隊名將力抗日本

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）23至26日在南韓...

全運會游泳／橫掃10金韓安齊平賽史最佳 還三破全國紀錄

台北市混血游泳女將韓安齊，今天在全運會游泳最後一天賽事中，再度在200公尺仰式、男女混合4x100公尺混合式接力拿下雙金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。