全運會田徑／走出性騷擾陰影 徐苡絜3000障礙摘金與自己和解

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
徐苡絜在全運會女子3000公尺障礙賽以10分57秒80的佳績摘下金牌。圖／賴孟昕提供
徐苡絜在全運會女子3000公尺障礙賽以10分57秒80的佳績摘下金牌。圖／賴孟昕提供

桃園市女子長跑好手徐苡絜，昨天在全運會女子3000公尺障礙賽以10分57秒80的佳績摘下金牌，也擺脫過去一段時間的低潮，她在今天受訪時也透露，自己曾因為性騷擾事件讓她一度走進田徑場就會反胃，甚至長時間失眠，但這次奪金後她也選擇站出來，鼓勵有相同遭遇的女孩勇敢面對傷痛。

徐苡絜在今天受訪時表示，在遭到性騷擾後，自己不僅心理狀態出現相當大的問題，身為受害者的她還必須面對身邊不少的質疑與訕笑聲，讓她一度興起了放棄繼續練習的念頭。

在今年7月接受俱樂部教練賴孟昕的心理輔導與訓練協助後，儘管徐苡絜的狀況一度好轉，但到全運會前徐苡絜的狀況又再一次惡化，「當時我的狀況真的很嚴重，就是一比完賽就無時無刻都在反胃。」

甚至直到這次全運會前兩項的1500公尺與10000公尺時，徐苡絜都還是無法調整出適合比賽的狀態，甚至感覺到自己就像是被人掐著脖子，但在賴孟昕的鼓勵下，昨天她重新打起精神，在3000公尺障礙賽以10分57秒80奪下金牌。

徐苡絜坦言，自己直到賽前都還覺得自己可能無法完賽，「這是我第一次拿到冠軍後卻沒有辦法特別開心，心情相當的平靜。我覺得我懲罰自己的時間已經很長了，並且已經搞砸了1500公尺和1萬公尺賽事，如果我應該要受到懲罰，那也應該夠了。」

對於願意說出自身經歷，徐苡絜也直言是希望陪伴有同樣遭遇的人慢慢走出來，甚至是鼓舞她們勇敢面對傷痛，「到今天我才知道我想要的不是復仇，我只是想要跟自己說，我沒有錯，這場比賽我也試著做到跟自己和解。」

