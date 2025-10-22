快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

全運會游泳／橫掃10金韓安齊平賽史最佳 還三破全國紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
代表台北市出賽的韓安齊、王冠閎本屆賽事各自橫掃10金與8金佳績。圖／全運會提供
代表台北市出賽的韓安齊、王冠閎本屆賽事各自橫掃10金與8金佳績。圖／全運會提供

台北市混血游泳女將韓安齊，今天在全運會游泳最後一天賽事中，再度在200公尺仰式、男女混合4x100公尺混合式接力拿下雙金，本屆賽事不僅個人橫掃10斤追平賽史最多金紀錄，她還在50公尺自由式、100公尺蝶式、男女混合4x100公尺混合式接力三破全國紀錄。

全運會游泳過去單屆最多金紀錄是由男子泳將吳念平在2005年創下的10金 ，至於女子選手則是由楊金桂在2007、2011年兩度創下單屆9金紀錄，不過這項女子紀錄也在今天被韓安齊送入歷史。

韓安齊本屆賽事已經在50公尺自由式、100公尺自由式、200公尺自由式、100公尺蝶式、200公尺蝶式、200公尺混合式、4x100公尺自由式接力、4x200公尺自由式接力拿下金牌，並在50公尺仰式、4x100公尺混合式接力拿下雙銀，在今天再度進帳2金後，個人本屆賽事以10金、2銀作收。

除了奪牌表現亮眼外，韓安齊還在本屆賽事改寫3項全國紀錄，包括賽會第一天就在女子100公尺蝶式以59秒73摘金，成為國內首位游進1分鐘內的好手，之後又在50公尺自由式以25秒34打破全國紀錄，今天則是在男女混合4x100公尺混合式接力與王冠閎、張暐堂、劉姵吟攜手以3分53秒90，個人本屆第3度打破全國紀錄。

韓安齊 全運會 王冠閎

延伸閱讀

全運會羽球／沒有把遺憾留在西螺國中 李芳任、李芳至重奪男雙金牌

全運會拳擊／四金釵同日摘金 黃筱雯直呼打國內賽更緊張

全運會拳擊／對手只打1回合就拋毛巾 林郁婷摘金不忘回饋粉絲

全運會田徑／張博雅幫綁包頭加持 江靜緣18公尺08再破全國紀錄

相關新聞

全運會拳擊／對手只打1回合就拋毛巾 林郁婷摘金不忘回饋粉絲

去年在巴黎奧運拿下金牌後就不曾再出賽的「拳后」林郁婷，在本周登場的全運會中總算迎來奧運後首戰，其中在今天登場的金牌戰中，...

全運會射箭／媽我做到了 鄭祥輝反曲弓摘金後用群聊向天上媽媽報喜

台北市射箭好手鄭祥輝今天在全運會射箭反曲弓男子個人金牌戰，以6：1射退同樣來自台北市的羅正偉，拿下個人生涯在全運會首面金...

全運會田徑／走出性騷擾陰影 徐苡絜3000障礙摘金與自己和解

桃園市女子長跑好手徐苡絜，昨天在全運會女子3000公尺障礙賽以10分57秒80的佳績摘下金牌，也擺脫過去一段時間的低潮，...

高球／LPGA皇冠盃明登場 徐薇淩和世界隊名將力抗日本

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）23至26日在南韓...

全運會游泳／橫掃10金韓安齊平賽史最佳 還三破全國紀錄

台北市混血游泳女將韓安齊，今天在全運會游泳最後一天賽事中，再度在200公尺仰式、男女混合4x100公尺混合式接力拿下雙金...

全運會羽球／沒有把遺憾留在西螺國中 李芳任、李芳至重奪男雙金牌

114年全國運動會羽球今天進行最後一天賽程，由男雙金牌戰作為壓軸，地主選手李芳任／李芳至不負眾望，以21：11、21：1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。