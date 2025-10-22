全運會游泳／橫掃10金韓安齊平賽史最佳 還三破全國紀錄
台北市混血游泳女將韓安齊，今天在全運會游泳最後一天賽事中，再度在200公尺仰式、男女混合4x100公尺混合式接力拿下雙金，本屆賽事不僅個人橫掃10斤追平賽史最多金紀錄，她還在50公尺自由式、100公尺蝶式、男女混合4x100公尺混合式接力三破全國紀錄。
全運會游泳過去單屆最多金紀錄是由男子泳將吳念平在2005年創下的10金 ，至於女子選手則是由楊金桂在2007、2011年兩度創下單屆9金紀錄，不過這項女子紀錄也在今天被韓安齊送入歷史。
韓安齊本屆賽事已經在50公尺自由式、100公尺自由式、200公尺自由式、100公尺蝶式、200公尺蝶式、200公尺混合式、4x100公尺自由式接力、4x200公尺自由式接力拿下金牌，並在50公尺仰式、4x100公尺混合式接力拿下雙銀，在今天再度進帳2金後，個人本屆賽事以10金、2銀作收。
除了奪牌表現亮眼外，韓安齊還在本屆賽事改寫3項全國紀錄，包括賽會第一天就在女子100公尺蝶式以59秒73摘金，成為國內首位游進1分鐘內的好手，之後又在50公尺自由式以25秒34打破全國紀錄，今天則是在男女混合4x100公尺混合式接力與王冠閎、張暐堂、劉姵吟攜手以3分53秒90，個人本屆第3度打破全國紀錄。
