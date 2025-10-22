高球／LPGA皇冠盃明登場 徐薇淩和世界隊名將力抗日本

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）23至26日在南韓新韓國鄉村俱樂部球場（New Korea Country Club）登場，台灣女將徐薇淩為這次世界隊的亞洲代表，第二度參賽的她，期待為團隊爭取佳績。

皇冠盃2014年首度舉辦，之後每兩年舉行一次，比賽採國家對抗賽的方式，由每個國家取世界排名最高4名選手積分加總，共有8個國家參賽。不過，今年賽制修改，除了7支國家隊外，另有一支世界隊，世界隊的球員分別來自美洲、歐洲、亞洲、非洲／大洋洲4個區域，取該區域世界排名最高的球員參賽，最終排名以今年英國公開賽後為準。

徐薇淩今年英國公開賽獲得第6名，一舉拿下皇冠盃參賽門票。成為世界隊的亞洲代表，資格取得不易，徐薇淩表示，因為前半年狀況比較起伏，自己知道有這場比賽，但沒有多想，反而是專心去打好自己每一戰，「英國公開賽後才確定取得資格，之後細想，才發現這是很酷的事情。」

徐薇淩在2018年曾代表台灣出征皇冠盃，而這次加入世界隊和紐西蘭名將高寶璟、加拿大女將韓德森（Brooke Henderson）以及英國好手胡爾（Charley Hull）組隊，徐薇淩表示，比起前一次，這次和別國的頂尖選手組隊，壓力相對較大一點也有點緊張，「但我覺得這挑戰讓我更熱血，因為整個團隊很強，會讓我更專注在比賽之中。」

皇冠盃昨舉辦晚宴，8隊選手盛裝出席，並在出場時走上伸展台，徐薇淩以一身咖啡色裙裝亮相，她開玩笑說：「平常在美國的晚宴都比較輕鬆，但這次很正式，如果我穿褲裝站在Charley旁邊，可能很像保鑣，所以決定好好打扮一下。」

徐薇淩透露，世界隊全員到齊後，今天已經討論接下來作戰計畫，「有跟大家聊一下球場攻略，明天比賽戰術，還有怎麼搭配。」她也對於世界隊表現充滿信心，「我們有兩個隊友打得特別遠，我和Lydia就相對穩定，可以跳出來打個博蒂，我們這組合搭配得滿好的。」

比賽明天登場，前3天先進行小組賽，採四人四球的方式，被分在B組的世界隊先迎戰日本隊，最後取分組前兩名進入周日決賽。