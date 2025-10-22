快訊

全運會羽球／沒有把遺憾留在西螺國中 李芳任、李芳至重奪男雙金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李芳任／李芳至兄弟檔拿下全運會男雙金牌。圖／全運會提供
李芳任／李芳至兄弟檔拿下全運會男雙金牌。圖／全運會提供

114年全國運動會羽球今天進行最後一天賽程，由男雙金牌戰作為壓軸，地主選手李芳任／李芳至不負眾望，以21：11、21：18擊敗高雄市，將金牌留在雲林。

金牌戰首局李家兄弟來勢洶洶，以21：11先馳得點，第2局雖然維持領先，但是並不像首局戰盡優勢，而是進行拉鋸戰，最終雲林縣以21：18再下一城，2局解決對手拿下金牌。

李芳任認為相較第1局，第2局他們膠著在「把球打漂亮」，但是壓力在對手那邊，自己在領先時不但沒進攻，反而更加保守，因此李芳任不斷提醒彼此，先把球打好就好。

這面男雙金牌不只是雲林本屆首面羽球金牌，更是兄弟倆在110年全運會後，再度奪回男雙寶座，能夠拿下這面金牌，李芳任表示感覺很棒，但是壓力真的很大，李芳至則回憶，為了這面金牌，彼此真的準備許久。

為了這面金牌，兄弟檔不只準備許久，更為了全運會，把10月的國際賽全部排掉，李芳任坦言沒有算過職業賽的積分，只求順其自然，李芳任說：「先把這一面金牌留在雲林縣，後面三個亞洲賽再去拼拼看」。

本屆羽球在西螺國中舉行，有趣的是，李芳任李芳至正是西螺國中的校友，在熟悉的地方奪金，李芳至表示，「沒有把遺憾留在西螺國中。」李芳任則感謝雲林的鄉親到場加油，自己也把最好的一面給大家。

