亞青運／151好手出征 林立瑋、王婕菱任掌旗官

跆拳道新星、阿美族的王婕菱。圖／中華奧會提供

第三屆巴林亞洲青年運動會開幕式將於台灣時間今天深夜11點展開，我國代表團男女掌旗官出爐，分別由排球的林立瑋、跆拳道的王婕菱擔任；代表團預計在敘利亞之後、塔吉克之前，第36順位進場。

排球好手林立瑋身高約200公分，是我國在2024年U17世界男子排球錦標賽勇奪季軍、締造隊史紀錄的重要成員之一。這是他首次參加綜合性賽會，很開心能挑戰不一樣的國際舞台，這次也擔任男子排球隊隊長、主攻手，希望能更加增進競技實力。

而跆拳道新星、阿美族的王婕菱，曾在2024年韓國世界青年跆拳道錦標賽、2024年巴林世界中學生運動會，雙雙勇奪女子44公斤級金牌。再次來到巴林參加亞青運，她希望可以好好展現自己，拿出優異表現，累積更多國際賽事經驗。

另外，亞青運動會代表團歡迎儀式當地時間21日分兩組進行，中華代表團依排序分在晚上第2組，由總領隊率林瀛州克拉術代表隊及團本部人員共10人參加，依排序（介於敘利亞及塔吉克間）進行升會旗、播放會歌及交換紀念品儀式。

亞洲青年運動會每四年舉辦一屆，參賽者為14至17歲青少年。首屆賽事於2009年在新加坡舉行，第二屆於2013年在南京舉辦，第三屆因故延到2021年在汕頭舉行，但又受到疫情影響取消，如今終於在巴林登場。

本屆舉辦24種競賽種類，我國遴派田徑、游泳、羽球、3對3籃球、自由車（公路賽）、5人制足球、柔道、桌球、跆拳道、角力、拳擊、高爾夫、舉重、排球、電子競技及克拉術16種運動競賽種類，計有151位選手、46位教練及40名團本部職員，合計237人。