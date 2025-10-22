快訊

全運會拳擊／四金釵同日摘金 黃筱雯直呼打國內賽更緊張

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
黃筱雯與4金釵另外3人同日摘金。圖／全運會提供
黃筱雯與4金釵另外3人同日摘金。圖／全運會提供

雲林全運會拳擊賽事在今天落幕，我國女子拳擊四金釵黃筱雯、吳思儀、林郁婷、陳念琴同日拿下金牌，其中黃筱雯在日前世錦賽摘金後隨即為全運會進行備戰，她坦言除了有連霸壓力外，每個人都對她說「妳一定贏，不用看了」，但大家都還是會對她放大檢視，確實讓她更加緊張。

黃筱雯今天在全運會金牌戰遭遇代表高雄市出賽的邱智琳，最終以5：0壓倒性勝出，完成個人在全運會的5連霸，但賽後她也直言壓力不小，「畢竟是在國內比賽，也有給自己5連霸的壓力，然後學妹也都很優秀，我覺得在國內比賽還是會比較緊張一點，畢竟比較多人看。」

儘管國際賽經驗豐富，但黃筱雯也直言，打國內賽的壓力確實更大，「因為大家賽前都會說，『妳一定贏的啊，不用看了』什麼的，但其實他們還是會一直看啊，尤其還會放大檢視，想關注我的表現，所以其實真的會比在國外比賽還緊張。」

在全運會完成連霸任務後，黃筱雯下月也將前往印度參加年終賽，教練劉宗泰說：「其實現在算是我們國內的休整期，畢竟很多賽事剛結束，接下來又有年終賽，沒有太多機會讓他調整，所以我就把全運會當作一個調整期，今天表現也還算正常，接下來也會讓她放鬆一下，也不希望她把年終賽看得太重，畢竟我們的最終目標是在明年的亞運。」

至於去年奧運以銅牌作收的吳詩儀與陳念琴，今天也在女子第三與第六量級拿下金牌，談到吳詩儀與林郁婷可能換量級一事，教練柯文明表示，目前還在討論，不過吳詩儀在體重調整上就像是個橡皮筋，可以在60公斤與57公斤來回自如，狀態並不會因此受到影響，「雖然第一次換量級的時候有點不習慣，但一但習慣後，她就是調整得很好，除了她的代謝好外，國訓中心的營養師對我們幫助也很大。」

全運會 黃筱雯 吳詩儀

