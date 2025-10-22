聽新聞
0:00 / 0:00
全運會拳擊／對手只打1回合就拋毛巾 林郁婷摘金不忘回饋粉絲
去年在巴黎奧運拿下金牌後就不曾再出賽的「拳后」林郁婷，在本周登場的全運會中總算迎來奧運後首戰，其中在今天登場的金牌戰中，她更在首回合打完，第二回合開後不久打對手就拋毛巾的情況下順利奪下女子第四量級金牌，超高人氣的她賽後更直接在場館外開起粉絲見面會。
林郁婷在巴黎奧運後因為新國際拳擊組織的相關規範不明確與透明，陸續退出幾場國際賽，讓她始終無法重返擂台，直到這次全運會才進行奧運後首戰，她也一路過關斬將挺進到金牌戰。
今天金牌戰林郁婷遭遇代表台北市出賽的吳沛儀，儘管對手近年轉戰職業拳賽，並在首回合積極進攻，但林郁婷仍是在佔有身材優勢的情況下，讓吳沛儀沒有太多進攻機會，在第二回合開打後，吳沛儀教練也隨即拋出毛巾，由林郁婷拿下金牌。
對於暌違一年多再度重返擂台，林郁婷表示，「奧運回來後其實一直都處在備戰狀態，基本上沒有太多不一樣的地方，要習慣得就是不同量級對手的狀態，以及身材、力量、強度上的不同，這些都是需要去調整的。」
教練曾自強則表示，由於林郁婷目前與吳思儀互換量級，改打60公斤級，讓她在體重上比過去更好一點，身形也變得更加壯碩，「希望在換量級後，給她設定一些新的目標，畢竟她在57公斤都拿過奧運冠軍了，那不如就挑戰60公斤，給自己另一個堅持下去的動力，不然很辛苦。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言