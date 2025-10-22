快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

全運會田徑／張博雅幫綁包頭加持 江靜緣18公尺08再破全國紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
江靜緣以18公尺08打破自己所保持的女子鉛球全國紀錄。記者劉肇育／攝影
江靜緣以18公尺08打破自己所保持的女子鉛球全國紀錄。記者劉肇育／攝影

我國女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今天在全運會女子鉛球決賽登場，在學姊張博雅幫忙綁了包包頭加持下，最終她於最後一次試擲擲出18公尺08的成績，改寫自己所保持的全國紀錄17公尺83。

年僅18歲的江靜緣今年5月在日本靜岡國際田徑賽擲出17公尺83，打破高懸11年的女子鉛球全國紀錄，之後又首度登上世大運與世錦賽舞台，接受頂尖國際賽事的洗禮。

今天登場的全運會女子鉛球決賽，江靜緣賽前也特別找了日前世大運就曾幫他綁過頭髮的學姊張博雅，請她再幫忙綁了一個包包頭造型出賽，儘管在前5次試擲後江靜緣僅丟出最佳16公尺46的成績，但最後一次試擲他一舉丟出18公尺08，再度超過自己所保持的全國紀錄摘金。

對於再度刷新全國紀錄，江靜緣賽後透露，前面表現太糟糕，還一度被爸爸要求敬業一點，「我也很不滿意前面表現，但我知道比賽還沒有結束，那我就不會放棄，尤其前幾天看到徑賽的學長姐的好表現，也覺得自己應該表現一下，我怎麼可以這樣就沒有了，要為自己爭一口氣。」

談到張博雅為她綁的包包頭，江靜緣說：「這造型就是我丟鐵餅那天綁了一個包包頭，但今天我怎麼綁都綁不好，在廁所綁得很鬱悶，因為休息區很近，我就跟博雅學姊說，這樣很亂嗎？她就說那我幫你綁，還幫我綁一個紅色緞帶，祐賢學長還提醒我說採訪時記得要提這是博雅學姊綁的。」

張博雅 全運會 田徑

延伸閱讀

全運會羽球／放棄BWF賽事為雲林出征 李芳任／李芳至男雙摘金

全運會射箭／媽我做到了 鄭祥輝反曲弓摘金後用群聊向天上媽媽報喜

全運會射箭／國小隊友張正韋早一天摘金 施孟君沾喜氣奪首金

全運會田徑／首擲就扭傷余雅倩吞止痛藥摘金 陳彩娟全能4連霸 

相關新聞

全運會射箭／媽我做到了 鄭祥輝反曲弓摘金後用群聊向天上媽媽報喜

台北市射箭好手鄭祥輝今天在全運會射箭反曲弓男子個人金牌戰，以6：1射退同樣來自台北市的羅正偉，拿下個人生涯在全運會首面金...

全運會田徑／張博雅幫綁包頭加持 江靜緣18公尺08再破全國紀錄

我國女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今天在全運會女子鉛球決賽登場，在學姊張博雅幫忙綁了包包頭加持下，最終她於最後一次試擲擲...

射擊／新北光復高中女將發威 中正盃包雙金

中正盃射擊錦標賽今年邁入第50屆，賽程從14日展開，一直進行到24日，今天學生組女子10公尺空氣步槍成新北光復高中天下，...

全運會羽球／放棄BWF賽事為雲林出征 李芳任／李芳至男雙摘金

在雲林登場的114年全國運動會，身為地主羽球選手的雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至今天在男雙金牌戰，以21比11、21比18擊...

體操／林育信批協會一團亂 秘書長：會當面溝通

2025競技體操世錦賽在印尼舉行，台灣代表隊由李智凱、唐嘉鴻等人領軍，卻意外無人闖進決賽；教練林育信批評體操協會一團亂；...

全運會射箭／國小隊友張正韋早一天摘金 施孟君沾喜氣奪首金

雲林全運會射箭賽事今天落幕，壓軸登場的反曲弓個人賽事都爆出冷門，男子組由鄭祥輝在台北市內戰中射退羅正偉拿下金牌，女子組則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。