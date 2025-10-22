全運會田徑／張博雅幫綁包頭加持 江靜緣18公尺08再破全國紀錄

我國女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今天在全運會女子鉛球決賽登場，在學姊張博雅幫忙綁了包包頭加持下，最終她於最後一次試擲擲出18公尺08的成績，改寫自己所保持的全國紀錄17公尺83。

年僅18歲的江靜緣今年5月在日本靜岡國際田徑賽擲出17公尺83，打破高懸11年的女子鉛球全國紀錄，之後又首度登上世大運與世錦賽舞台，接受頂尖國際賽事的洗禮。

今天登場的全運會女子鉛球決賽，江靜緣賽前也特別找了日前世大運就曾幫他綁過頭髮的學姊張博雅，請她再幫忙綁了一個包包頭造型出賽，儘管在前5次試擲後江靜緣僅丟出最佳16公尺46的成績，但最後一次試擲他一舉丟出18公尺08，再度超過自己所保持的全國紀錄摘金。

對於再度刷新全國紀錄，江靜緣賽後透露，前面表現太糟糕，還一度被爸爸要求敬業一點，「我也很不滿意前面表現，但我知道比賽還沒有結束，那我就不會放棄，尤其前幾天看到徑賽的學長姐的好表現，也覺得自己應該表現一下，我怎麼可以這樣就沒有了，要為自己爭一口氣。」

談到張博雅為她綁的包包頭，江靜緣說：「這造型就是我丟鐵餅那天綁了一個包包頭，但今天我怎麼綁都綁不好，在廁所綁得很鬱悶，因為休息區很近，我就跟博雅學姊說，這樣很亂嗎？她就說那我幫你綁，還幫我綁一個紅色緞帶，祐賢學長還提醒我說採訪時記得要提這是博雅學姊綁的。」