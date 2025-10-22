快訊

射擊／新北光復高中女將發威 中正盃包雙金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
光復高中奪下女子10公尺空氣步槍團體金牌。圖／光復高中提供
光復高中奪下女子10公尺空氣步槍團體金牌。圖／光復高中提供

中正盃射擊錦標賽今年邁入第50屆，賽程從14日展開，一直進行到24日，今天學生組女子10公尺空氣步槍成新北光復高中天下，除奪下團體金牌，個人賽也「金包銀」，陳靜奪下金牌，蔡宛妘獲得銀牌。

光復教練陳弘振是111年學校體育傳炬獎的運動教練獎得主，從零開始打造光復射擊隊，除是全中運常勝軍，國際賽也開始嶄露頭角，蔡宛妘今年年初就在第46屆東南亞射擊錦標賽奪下青少年女子組金牌。

光復射擊隊今天中正盃再射下佳績，陳靜和蔡宛妘在女子10公尺空氣步槍「金包銀」，兩人加上林馨蕾再奪得團體組金牌。

光復高中 全中運

