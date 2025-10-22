聽新聞
0:00 / 0:00
射擊／新北光復高中女將發威 中正盃包雙金
中正盃射擊錦標賽今年邁入第50屆，賽程從14日展開，一直進行到24日，今天學生組女子10公尺空氣步槍成新北光復高中天下，除奪下團體金牌，個人賽也「金包銀」，陳靜奪下金牌，蔡宛妘獲得銀牌。
光復教練陳弘振是111年學校體育傳炬獎的運動教練獎得主，從零開始打造光復射擊隊，除是全中運常勝軍，國際賽也開始嶄露頭角，蔡宛妘今年年初就在第46屆東南亞射擊錦標賽奪下青少年女子組金牌。
光復射擊隊今天中正盃再射下佳績，陳靜和蔡宛妘在女子10公尺空氣步槍「金包銀」，兩人加上林馨蕾再奪得團體組金牌。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言