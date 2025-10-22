全運會射箭／媽我做到了 鄭祥輝反曲弓摘金後用群聊向天上媽媽報喜

台北市射箭好手鄭祥輝今天在全運會射箭反曲弓男子個人金牌戰，以6：1射退同樣來自台北市的羅正偉，拿下個人生涯在全運會首面金牌，他透露賽前有透過與媽媽的群組，邀請在天堂的媽媽到現場觀賽，也要親自跟媽媽說，自己說到做到了。

鄭祥輝的母親去年因為癌症病逝，他不僅將母親生前傳的最後訊息保持在「未讀」狀態，表達對於母親的思念，更另外創了一個只有他與媽媽的群組，透過訊息希望向在天上的媽媽分享生活大小事。

在這次全運會反曲弓個人賽前，鄭祥輝也透過這個與母親的「群組」邀請媽媽到場觀賽，「在媽媽離開後，我一直都有這個習慣，遇到什麼事就會傳訊息跟她講，不然就是在心中默念，這次也跟她說如果我有比到前面的話，就請她來看一下比賽。」

鄭祥輝在反曲弓男子個人賽一路過關斬將，包括射退郭昱承、鄧宇成和洪晟皓等好手，又在金牌戰的台北市內戰中以6：1擊敗羅正偉，拿下生涯首面全運會金牌，賽後他說：「我等一下可能會先傳訊息跟她說一下，回去後再到她的塔位前親自跟她講，我說到做到了。」

鄭祥輝指出，媽媽一直都是他在射箭路上的最大支持者，不論成績好與壞都始終為他加油打氣，不過在生前她都因為工作太忙無法到場觀看他的賽事，「她一直都說我是她的驕傲，在她走之前也交代我說要好好射箭，現在也算是有達到一點目標了。」