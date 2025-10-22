快訊

全運會羽球／放棄BWF賽事為雲林出征 李芳任／李芳至男雙摘金

中央社／ 雲林22日電
在雲林登場的114年全國運動會，身為地主羽球選手的雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至今在男雙奪金。（114年全國運動會籌備處）中央社
在雲林登場的114年全國運動會，身為地主羽球選手的雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至今天在男雙金牌戰，以21比11、21比18擊敗何志偉、黃睿璿，完成拿下金牌目標。

世界排名第18的台灣羽球男雙組合李芳任、李芳至，放棄世界羽球聯盟（BWF）4站歐洲系列賽事，以地主選手身分征戰全運會舞台，就是希望能替雲林縣爭取最高榮耀。兩人也不負眾望，今天在男雙金牌戰以直落二力退高雄市的何志偉、黃睿璿，在雲林鄉親面前拿下金牌。

哥哥李芳任賽後接受媒體聯訪指出，已經備戰全運會一段時間，從團體賽就開始有壓力，甚至今天第2局一度打得比較保守，讓戰況陷入膠著，不過與弟弟李芳至溝通後，兩人隨即找回狀態放開來打，終於如願完成目標，「也感謝前來觀戰的親朋好友。」

值得一提的是，這次全運會羽球項目在李芳任、李芳至的母校西螺國中舉行，李芳至興奮表示，好險沒有把遺憾留在母校，「為了這塊金牌，我跟哥哥都準備很久，每天晚上都睡不好，希望將這塊獎牌獻給我們的國中教練。」

有機會生涯首度踏上羽球年終賽殿堂，但隨著李芳任、李芳至決定留在台灣征戰全運會後，確定錯失4站歐洲系列賽事積分，可能將影響參賽資格。不過李芳任說，對於年終賽就順其自然，接下來預計於11月開始的亞洲系列賽事重返國際賽場，盡力爭取最佳成績。

