全運會射箭／國小隊友張正韋早一天摘金 施孟君沾喜氣奪首金

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
施孟君（中）射下反曲弓女子個人賽金牌。記者劉肇育／攝影
施孟君（中）射下反曲弓女子個人賽金牌。記者劉肇育／攝影

雲林全運會射箭賽事今天落幕，壓軸登場的反曲弓個人賽事都爆出冷門，男子組由鄭祥輝在台北市內戰中射退羅正偉拿下金牌，女子組則由桃園市施孟君擊敗年輕好手風佑築，兩人皆是首度在全運會射下金牌。

今年全大運才拿下生涯首金的施孟君，在全運會接連射退隋昀瑾、譚雅婷等名將，並在金牌戰遭遇今年世大運女團銀牌成員風佑築，最終再以6：1勝出，拿下生涯在全運會首面金牌，今年一攬兩大國內賽事金牌。

施孟君坦言自己是容易緊張的人，且隨著年紀增長，站上高台後也變得更加緊張，不過她也會透過深呼吸或是喝水的方式幫自己舒壓，「今天站上台後確實是比較緊張一點，但也很開心後面有把握住，今年對於自己的表現也算是滿意，儘管中間有一些亂流，但還是能及時調整，結果也都還不錯。」

施孟君透露，國小4年級才開始練習射箭，當年隊友幾乎都已經退出射箭運動，昨天於複合弓男子個人賽拿下金牌的張正韋是僅存的國小隊友，「昨天有恭喜他，也跟他擊拳慶祝一下，應該是有沾到一點喜氣。」

全運會 全大運 譚雅婷

