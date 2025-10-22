體操／林育信批協會一團亂 秘書長：會當面溝通

快訊

中央社／ 台北22日電
中華隊在體操世錦賽全軍覆沒，李智凱教練林育信批評體操協會一團亂。 聯合報系資料照
2025競技體操世錦賽在印尼舉行，台灣代表隊由李智凱唐嘉鴻等人領軍，卻意外無人闖進決賽；教練林育信批評體操協會一團亂；協會秘書長郭甯亞今天回應，會找團隊當面溝通。

體操世錦賽台灣代表隊浩浩蕩蕩派出多名奧運國手參賽，包括「亞洲貓王」唐嘉鴻、「鞍馬王子」李智凱，以及蕭佑然、丁華恬等人，只可惜不論男、女，都沒人闖進決賽。

李智凱的教練林育信前2天也在個人臉書上開砲，批評體操協會遲遲未明訂國家隊培訓方向，甚至取消總教練職位，導致整個訓練系統陷入混亂，「現在大家面臨到一個沒有一個方向跟策略，總目標不明確的團隊。」

林育信在臉書上強調，距離明年的名古屋亞運跟2028年洛杉磯奧運資格賽已不遠，但體操協會至今仍缺乏完整規畫，他憂心地說：「如何攜手合作？ 卻成為我們目前最大的難題？」

對此，中華民國體操協會新任秘書長郭甯亞今天在接受中央社訪問時表示，新團隊才剛上任，會認真聆聽教練和選手的聲音。

她指出，等到世錦賽結束選手回台灣之後，協會這邊就會找齊所有教練和選手當面溝通，包括選手需要怎樣的訓練計畫，或者對於明年的參賽方向。

郭甯亞強調，總教練當然很重要，但不會為找而找，「唐嘉鴻、李智凱都已經是經驗豐富的資深選手，也都成家當爸爸了，一定對自己訓練及參賽的需求最瞭解，所以我們會針對選手所需來選出總教練人選。」

