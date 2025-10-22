羽球／向戴資穎致敬！超萌戰拍迷你收藏組限量上市

我國羽球名將戴資穎以靈巧的身手、獨特的控球節奏與創造性的打法席捲羽壇，她締造歷史最長214周世界球后在位紀錄，奪下32座世界巡迴賽冠軍，奠定她在羽壇無可取代的地位。

為紀念及致敬小戴球后生涯，和小戴長期合作的VICTOR推出「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，將戴資穎生涯經典八款球拍精緻還原，包含戴資穎獨特的穿線法及慣用的黃色握把布皆完美復刻，全球限量共2140組。

「球拍就是我場上的最好夥伴，每一支都承載著我不同時期的故事，看著他們頓時也有很多回憶湧現。」戴資穎說。

VICTOR陪伴戴資穎征戰十餘年，透過專業研發為小戴打造適合其球風的專屬戰拍。本次推出「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，融合歷代八支代表性戰拍，從戴資穎生涯首支指定戰拍 - 硬派強攻拍款ART-Ti99 CLASSIC，中期為小戴征戰東京奧運推出的首支簽名拍TK F-C LTD，到後期集結VICTOR高端科技的頂級之作TK-TTY Ultima，完整呈現每支戰拍的不同細節。

當戴資穎親自打開收藏盒，八支熟悉的球拍整齊排列於典雅的黑金禮盒中，映照出她職業生涯的縮影。被問及哪支球拍最有革命情感，戴資穎笑說：「好難選喔！我覺得應該是東京奧運時推出有我簽名跟蛇的(刺青圖騰)。」她凝視著每一支陪伴征戰的球拍，從初出茅廬的青澀，到世界之巔的榮耀，所有記憶在瞬間交織。