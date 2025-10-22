快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／向戴資穎致敬！超萌戰拍迷你收藏組限量上市

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」全球限量推出。圖／VICTOR提供
「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」全球限量推出。圖／VICTOR提供

我國羽球名將戴資穎以靈巧的身手、獨特的控球節奏與創造性的打法席捲羽壇，她締造歷史最長214周世界球后在位紀錄，奪下32座世界巡迴賽冠軍，奠定她在羽壇無可取代的地位。

為紀念及致敬小戴球后生涯，和小戴長期合作的VICTOR推出「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，將戴資穎生涯經典八款球拍精緻還原，包含戴資穎獨特的穿線法及慣用的黃色握把布皆完美復刻，全球限量共2140組。

「球拍就是我場上的最好夥伴，每一支都承載著我不同時期的故事，看著他們頓時也有很多回憶湧現。」戴資穎說。

VICTOR陪伴戴資穎征戰十餘年，透過專業研發為小戴打造適合其球風的專屬戰拍。本次推出「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，融合歷代八支代表性戰拍，從戴資穎生涯首支指定戰拍 - 硬派強攻拍款ART-Ti99 CLASSIC，中期為小戴征戰東京奧運推出的首支簽名拍TK F-C LTD，到後期集結VICTOR高端科技的頂級之作TK-TTY Ultima，完整呈現每支戰拍的不同細節。

當戴資穎親自打開收藏盒，八支熟悉的球拍整齊排列於典雅的黑金禮盒中，映照出她職業生涯的縮影。被問及哪支球拍最有革命情感，戴資穎笑說：「好難選喔！我覺得應該是東京奧運時推出有我簽名跟蛇的(刺青圖騰)。」她凝視著每一支陪伴征戰的球拍，從初出茅廬的青澀，到世界之巔的榮耀，所有記憶在瞬間交織。

以典雅黑金為外盒設計，內襯以金色植絨襯托戰拍的尊榮質感。隨盒附上「戴資穎典藏球員卡」乙張，外盒鐫刻全球限量的專屬流水編號，其中更有50組戴資穎親筆簽名版隨機出貨。戴資穎歷代戰拍迷你收藏組即日起於 VICTOR經銷商、MOMO品牌旗艦館以及PCHOME旗艦館通路啟售。

戴資穎開箱「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」。圖／VICTOR提供
戴資穎開箱「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」。圖／VICTOR提供

戴資穎 羽球

延伸閱讀

羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

羽球／首創雙賽事串連、親子共戰場 「生麗羽你同行」溫暖登場

羽球／生麗創辦人徐鳳娥以愛傳愛 「羽你同行」首次台中登場

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

相關新聞

羽球／向戴資穎致敬！超萌戰拍迷你收藏組限量上市

我國羽球名將戴資穎以靈巧的身手、獨特的控球節奏與創造性的打法席捲羽壇，她締造歷史最長214周世界球后在位紀錄，奪下32座...

體操／世錦賽我全員資格賽止步 李智凱教練批協會：一片混亂

2025年世界競技體操錦標賽近期在印尼雅加達舉行，中華隊成員表現不如預期，包含奧運鞍馬銀牌得主李智凱、唐嘉鴻等主力選手，全數止步於資格賽、無緣決賽。對此，李智凱的教練林育信在社群媒體發表感言，既鼓勵選手，也直言制度問題是團隊困境的根源。

法國羽賽／麟榤配內戰退寒流組合 戚又仁淘汰世錦賽金牌

組獎金95萬美元的法國公開賽昨天點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，男雙「麟傑配」王齊麟／邱相榤強碰「寒流組合」劉廣珩...

全運會田徑／首擲就扭傷余雅倩吞止痛藥摘金 陳彩娟全能4連霸 

我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩今天在全運會挑戰3連霸，卻在首次試擲就扭傷右腳踝，但她仍是咬牙苦撐，在緊急包紮並吃止痛藥後，...

羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

本月完成北極羽球公開賽連霸的我國「一哥」周天成，浴血奮戰到底的精神感動許多球迷，賽後訪問時他說自己是為孩子們而戰（Fig...

全運會田徑／世錦賽洗禮看見兩點不足 傅兆玄摘金期待再進化

我國男子跳高好手傅兆玄上月剛參加生涯首場的世錦賽，儘管最終未能晉級決賽，但總排名第14名仍是改寫我國男子跳高最佳名次，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。