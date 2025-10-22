快訊

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

體操／世錦賽我全員資格賽止步 李智凱教練批協會：一片混亂

聯合新聞網／ 綜合報導
「鞍馬王子」李智凱。本報資料照
「鞍馬王子」李智凱。本報資料照

2025年世界競技體操錦標賽近期在印尼雅加達舉行，中華隊成員表現不如預期，包含奧運鞍馬銀牌得主李智凱、唐嘉鴻等主力選手，全數止步於資格賽、無緣決賽。對此，李智凱的教練林育信在社群媒體發表感言，既鼓勵選手，也直言制度問題是團隊困境的根源。

林育信表示，台灣選手的確面臨挑戰，「我們可能真的沒有準備好，好像也差了一點勇氣和運氣，但不要氣餒，你們都已經盡力了。」不過，他也坦言目前國家體操隊「士氣明顯低落」，背後關鍵在於組織方針的不穩定。

他指出，自巴黎奧運結束後，體操協會遲遲未明訂國家隊培訓方向，甚至取消總教練職位，導致整個訓練系統陷入混亂，「現在大家面臨到一個沒有一個方向跟策略，總目標不明確的團隊。」

林育信強調，距離明年的名古屋亞運跟2028年洛杉磯奧運資格賽已不遠，但體操協會至今仍缺乏完整規畫，他憂心地說：「目前如何攜手合作？ 卻成為我們目前最大的難題？」

巴黎奧運 教練 李智凱 林育信 體操協會

相關新聞

體操／世錦賽我全員資格賽止步 李智凱教練批協會：一片混亂

2025年世界競技體操錦標賽近期在印尼雅加達舉行，中華隊成員表現不如預期，包含奧運鞍馬銀牌得主李智凱、唐嘉鴻等主力選手，全數止步於資格賽、無緣決賽。對此，李智凱的教練林育信在社群媒體發表感言，既鼓勵選手，也直言制度問題是團隊困境的根源。

法國羽賽／麟榤配內戰退寒流組合 戚又仁淘汰世錦賽金牌

組獎金95萬美元的法國公開賽昨天點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，男雙「麟傑配」王齊麟／邱相榤強碰「寒流組合」劉廣珩...

全運會田徑／首擲就扭傷余雅倩吞止痛藥摘金 陳彩娟全能4連霸 

我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩今天在全運會挑戰3連霸，卻在首次試擲就扭傷右腳踝，但她仍是咬牙苦撐，在緊急包紮並吃止痛藥後，...

羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

本月完成北極羽球公開賽連霸的我國「一哥」周天成，浴血奮戰到底的精神感動許多球迷，賽後訪問時他說自己是為孩子們而戰（Fig...

全運會田徑／世錦賽洗禮看見兩點不足 傅兆玄摘金期待再進化

我國男子跳高好手傅兆玄上月剛參加生涯首場的世錦賽，儘管最終未能晉級決賽，但總排名第14名仍是改寫我國男子跳高最佳名次，而...

全運會田徑／教練鄭兆村「投一休三」 擲近兩年半最佳再稱霸全運會

儘管已經轉任教職工作，但我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村，今天在全運會男子標槍決賽，仍在首次試擲就擲出個人近2年半來最佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。