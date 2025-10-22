體操／世錦賽我全員資格賽止步 李智凱教練批協會：一片混亂

2025年世界競技體操錦標賽近期在印尼雅加達舉行，中華隊成員表現不如預期，包含奧運鞍馬銀牌得主李智凱、唐嘉鴻等主力選手，全數止步於資格賽、無緣決賽。對此，李智凱的教練林育信在社群媒體發表感言，既鼓勵選手，也直言制度問題是團隊困境的根源。

林育信表示，台灣選手的確面臨挑戰，「我們可能真的沒有準備好，好像也差了一點勇氣和運氣，但不要氣餒，你們都已經盡力了。」不過，他也坦言目前國家體操隊「士氣明顯低落」，背後關鍵在於組織方針的不穩定。

他指出，自巴黎奧運結束後，體操協會遲遲未明訂國家隊培訓方向，甚至取消總教練職位，導致整個訓練系統陷入混亂，「現在大家面臨到一個沒有一個方向跟策略，總目標不明確的團隊。」

林育信強調，距離明年的名古屋亞運跟2028年洛杉磯奧運資格賽已不遠，但體操協會至今仍缺乏完整規畫，他憂心地說：「目前如何攜手合作？ 卻成為我們目前最大的難題？」