法國羽賽／麟榤配內戰退寒流組合 戚又仁淘汰世錦賽金牌

總獎金95萬美元的法國公開賽昨天點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，男雙「麟傑配」王齊麟／邱相榤強碰「寒流組合」劉廣珩／楊博涵，麟傑配直落2打下16強門票，男雙代表戚又仁也連拿兩局淘汰前世錦賽冠軍駱建佑，上演「下剋上」爆冷戲碼。

法國公開賽屬於BWF超級750大賽，首日賽程寶島羽將出師不利，「羽球王子」王子維和泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）大戰3局遭逆轉，「左手重砲」林俊易連兩站首輪都碰法國小波波夫（Christo Popov）也以11：21、19：21敗陣。

李佳豪為台將勝場開張，他以21：16、21：17淘汰地主波波夫（Toma Junior Popov），下輪就要碰波波夫兄弟的弟弟小波波夫；世界排名28的戚又仁更以21：16、21：15淘汰世界排名第9、2021年世錦賽奪冠的新加坡好手駱建佑，成為第二位晉級男單16強的台將。

首日就上演的「寶島內戰」中，麟傑配首局2：2下打出一波連拿7分攻勢拉開差距，以21：16先下一城，第二局在拉鋸戰中把握住19：19連拿2分的機會，以21：19出線。

另組男雙李哲輝／楊博軒碰泰國組合吉丁努蓬 （Kittinupong Kedren）／差蓬（Dechapol Puavaranukroh），第二局雖浪費20：18的兩個賽末點優勢，仍以21：16、23：21晉級16強。