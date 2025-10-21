快訊

全運會田徑／首擲就扭傷余雅倩吞止痛藥摘金 陳彩娟全能4連霸 

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
余雅倩首次試擲就扭傷，但靠著最後一擲成功逆轉摘金。圖／全運會提供
余雅倩首次試擲就扭傷，但靠著最後一擲成功逆轉摘金。圖／全運會提供

我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩今天在全運會挑戰3連霸，卻在首次試擲就扭傷右腳踝，但她仍是咬牙苦撐，在緊急包紮並吃止痛藥後，在第6擲擲出61公尺39的成績逆轉摘金。

余雅倩在上屆全運會以63公尺20的成績完成女子鏈球2連霸，今年轉戰雲林全運會卻險些錯失3連霸機會，在今天晚間登場的女子鏈球決賽中，最後一位登場的余雅倩在首次試擲前就已經等待了超過30分鐘，加上雲林的大風讓熱身變得更加困難，導致她在首次試擲就發生右腳踝內側扭傷的狀況，投擲也以失敗收場。

前5次試擲後，余雅倩也還落後代表新北市出賽的洪琇玟，但靠著最後一次試擲擲出61公尺39，成功逆轉戰局拿下金牌與完成3連霸，也讓余雅倩坦言鬆了一口氣，「其實我準備得還不錯，但就是比賽人數真的太多，等到有點緊張和焦慮，第一球也沒有發揮好，踩板的時候還扭到，不過後面我就把它包好，再吃止痛藥下去有比較好一點，也相信自己有能力可以丟得更好。」

過去一年幾乎都在外移訓得余雅倩，在結束今年最後一場比賽後也將進入冬訓期，並為明年亞運作準備，「其實這一年整體技術還是進步蠻多的，但主要還是心態的調整還要再好一點。」

至於代表新北市參加全運會的田徑女子全能好手陳彩娟，今天面臨女子全能七項最後三項以及女子跳遠兩頭燒的狀況，在晚間登場的女子跳遠前三跳跳完後，她隨即轉往女子全能最後一項的800公尺出賽，並在完賽確定以總分5520分破大會紀錄摘金完成4連霸後，又回到跳遠場完成最後一跳，以5公尺81拿下第4名。

余雅倩 全運會 田徑

