羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

本月完成北極羽球公開賽連霸的我國「一哥」周天成，浴血奮戰到底的精神感動許多球迷，賽後訪問時他說自己是為孩子們而戰（Fight for children），賽後更將激勵獎金捐給台灣關愛基金會（關愛之家），送暖「黑戶寶寶」。

「這真的是救命錢！」周天成說，恩師鄭永成來自印尼，自己長期征戰海外，也與東南亞的球迷緣分頗深。所以一直以來，很關注移工、兒少社福課題。今年度，除了運動員的身分外，也「為愛代言」，攜手關愛基金會、momo購物網，參與「給『移』樣的孩子 一樣的愛」公益勸募活動，非但不漏接每一顆球，也希望不漏接任何一個誕生在台灣的「黑戶寶寶」。

本周將在BWF超級750的法國公開賽出賽的小天指出，多年來，關愛基金會拯救了數以千計、搖搖欲墜的孩子，這分用心盼能讓更多人看見，「堅持，不放棄任何一顆球，也是不放棄任何一個孩子。」

這筆善款來自中華民國羽球協會理事長張國祚，他在北極賽後致電給周天成，表達祝賀之餘，也提及將贈予「激勵獎金」，小天的善舉讓他十分感動，張國祚也「加碼」捐贈十萬元予關愛基金會，期許拋磚引玉，成人之美，也讓體育賽場增添了「人道」的色彩。

甫獲第十三屆總統文化獎「人道奉獻獎」關愛基金會的創辦人楊婕妤指出，部分移工母親在台工作期間若意外懷孕，都會陷入困境。黑戶寶寶多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。

根據今年度統計，台灣移工人數高達84.9萬人，失聯移工卻高達9.2萬名。未完成戶籍登記的「黑戶寶寶」面臨嚴峻人權困境，缺乏醫療、教育等基本保障。望能夠一起募集民眾的善心與能量，讓孩子們不分國籍與身分，都能夠在愛裡好好成長。