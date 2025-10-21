全運會田徑／世錦賽洗禮看見兩點不足 傅兆玄摘金期待再進化

我國男子跳高好手傅兆玄上月剛參加生涯首場的世錦賽，儘管最終未能晉級決賽，但總排名第14名仍是改寫我國男子跳高最佳名次，而今天登場的全運會男子跳高決賽，最終他也以2公尺17的成績拿下暌違兩屆的金牌。

傅兆玄今年2月在春季盃跳出2公尺27的佳績，不僅改寫個人最佳成績，也躋身歷年第3傑，在7月份世大運拿下銀牌後，9月份他更一舉站上世錦賽舞台，成為我國史上第3位在世錦賽出賽的男子跳高選手，並留下2公尺21、總排名第14名的成績。

而今天登場的全運會決賽，傅兆玄在成功跳過2公尺17後，就已經確定金牌到手，也是他繼108年全運會後再度奪金，而他緊接著也向2公尺28發起挑戰，希望能超越個人生涯最佳紀錄，只可惜最終三跳失敗收場。

對於今天在雲林的大風下出賽，傅兆玄坦言對於天氣的調整確實沒有很好，儘管後面慢慢熱開，但進攻時的力量還是容易被逆風吃掉，「今天的目標原本是破最佳再挑戰全國，但很可惜，後面節奏有點太急躁。」

傅兆玄指出，儘管今年賽季成績都能維持在2公尺20以上，但自認這樣的成績還不太夠，跳法也愈來愈偏保守，這是接下來休賽季必須要調整的方向，再來就是在世錦賽感受到太容易受到他國選手和場邊觀眾影響，「世錦賽時，突然有一種縮成一團的感覺，有點不自在，尤其是知道對手調整出好的狀態，或是觀眾的加油聲比較沒有偏自己時，容易比較低迷，希望明年能有所突破。」