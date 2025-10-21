聽新聞
全運會田徑／教練鄭兆村「投一休三」 擲近兩年半最佳再稱霸全運會
儘管已經轉任教職工作，但我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村，今天在全運會男子標槍決賽，仍在首次試擲就擲出個人近2年半來最佳的78公尺09佳績，也拿下暌違2屆的全運會金牌，賽後他也直言現在是教練身份為主、選手身份為輔，訓練時也必須比照大聯盟投手「投一休三」。
32歲的鄭兆村近年來轉任教職，不過並未放棄選手身份的他，仍不時會在國內外的賽事中登場，包括今天登場的全運會決賽，他也在第一次試擲就擲出78公尺09的佳績，也是他繼2023年港都盃擲出79公尺87後的最佳成績。
鄭兆村最終也靠著此成績奪下暌違2屆的全運會金牌，至於銀牌則是由黃士峰以73公尺91拿下，銅牌則為蕭煥霖的73公尺07，談到身份轉換後仍在全運會摘金，鄭兆村說：「現在就是亦步亦趨，就是以教練為主、選手身份為輔。這次比賽前就是重新調整一下自己的心態，然後比照大聯盟投手怎麼去休息，可能就是投一天休三天。」
鄭兆村也直言，這次全運會參賽就是以前三名為目標，對於成績則沒有太多想法，不過在第一次試擲就擲出超過78公尺的佳績後，他也一度振臂為自己打氣，「因為我訓練做得不夠，就把投擲的次數壓縮在第一、二擲，就依錠要有技術展現跟力量的結合，然後弟一擲有做到，就為自己鼓舞一下。」
而78公尺09也僅與亞運參賽標準78公尺13僅有4公分差距，對於是否會繼續挑戰這個目標，已經是三寶爸的鄭兆村則說：「還是先休息一下，亞運就明年再說，明年第一場全國比賽我也會帶隊去參賽，到時候就是一樣的身份狀況，如果真的能夠達標，那就更認真的一點去準備亞運。」
