全運會田徑／教練鄭兆村「投一休三」 擲近兩年半最佳再稱霸全運會

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
鄭兆村。 114年雲林全運會籌備處提供
鄭兆村。 114年雲林全運會籌備處提供

儘管已經轉任教職工作，但我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村，今天在全運會男子標槍決賽，仍在首次試擲就擲出個人近2年半來最佳的78公尺09佳績，也拿下暌違2屆的全運會金牌，賽後他也直言現在是教練身份為主、選手身份為輔，訓練時也必須比照大聯盟投手「投一休三」。

32歲的鄭兆村近年來轉任教職，不過並未放棄選手身份的他，仍不時會在國內外的賽事中登場，包括今天登場的全運會決賽，他也在第一次試擲就擲出78公尺09的佳績，也是他繼2023年港都盃擲出79公尺87後的最佳成績。

鄭兆村最終也靠著此成績奪下暌違2屆的全運會金牌，至於銀牌則是由黃士峰以73公尺91拿下，銅牌則為蕭煥霖的73公尺07，談到身份轉換後仍在全運會摘金，鄭兆村說：「現在就是亦步亦趨，就是以教練為主、選手身份為輔。這次比賽前就是重新調整一下自己的心態，然後比照大聯盟投手怎麼去休息，可能就是投一天休三天。」

鄭兆村也直言，這次全運會參賽就是以前三名為目標，對於成績則沒有太多想法，不過在第一次試擲就擲出超過78公尺的佳績後，他也一度振臂為自己打氣，「因為我訓練做得不夠，就把投擲的次數壓縮在第一、二擲，就依錠要有技術展現跟力量的結合，然後弟一擲有做到，就為自己鼓舞一下。」

而78公尺09也僅與亞運參賽標準78公尺13僅有4公分差距，對於是否會繼續挑戰這個目標，已經是三寶爸的鄭兆村則說：「還是先休息一下，亞運就明年再說，明年第一場全國比賽我也會帶隊去參賽，到時候就是一樣的身份狀況，如果真的能夠達標，那就更認真的一點去準備亞運。」

全運會田徑／廖晏均、葛吳諺明領銜 北市刷破1600混接全國紀錄

全運會／男子7人制橄欖球北市摘金 杜元坤發80萬獎金

全運會舉重／陳玟卉連4屆摘金 談降至69公斤感覺自己「比較好看」

田徑／張啟震獎學金捐200萬 長跑新星簡子傑受惠

全運會田徑／首擲就扭傷余雅倩吞止痛藥摘金 陳彩娟全能4連霸 

我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩今天在全運會挑戰3連霸，卻在首次試擲就扭傷右腳踝，但她仍是咬牙苦撐，在緊急包紮並吃止痛藥後，...

羽球／激勵金做公益 周天成送暖「黑戶寶寶」

本月完成北極羽球公開賽連霸的我國「一哥」周天成，浴血奮戰到底的精神感動許多球迷，賽後訪問時他說自己是為孩子們而戰（Fig...

全運會田徑／世錦賽洗禮看見兩點不足 傅兆玄摘金期待再進化

我國男子跳高好手傅兆玄上月剛參加生涯首場的世錦賽，儘管最終未能晉級決賽，但總排名第14名仍是改寫我國男子跳高最佳名次，而...

全運會田徑／廖晏均、葛吳諺明領銜 北市刷破1600混接全國紀錄

全運會田徑賽事過去兩天受到雲林當地強風加持，雖然多次出現破全國紀錄或是平紀錄成績，但都因為超風速不列入紀錄，不過今天傍晚...

全大運射箭／桃園內戰張正韋射退顏子翔摘金 個人2金1銅豐收

114年全運會複合弓個人賽在今天落幕，其中男子個人賽金牌戰上演桃園內戰，由亞運國手張正韋射退同樣來自桃園的顏子翔，個人本...

