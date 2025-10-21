聽新聞
全運會田徑／廖晏均、葛吳諺明領銜 北市刷破1600混接全國紀錄
全運會田徑賽事過去兩天受到雲林當地強風加持，雖然多次出現破全國紀錄或是平紀錄成績，但都因為超風速不列入紀錄，不過今天傍晚登場的4x400公尺混合接力賽，台北市隊在廖晏均、柳辰諭、葛吳諺明、王喬弘攜手下，以3分24秒03刷破全國紀錄，也是今年全運會田徑場第一個新全國紀錄。
我國4x400公尺混合接力賽的原全國紀錄，就是在上屆全運會時由「跨欄王子」陳傑領銜陳羿岑、林昭丞、廖紫涵代表台中市隊所創下的3分25秒73，不過今年全運會上隨即遭到台北市隊刷新。
由廖晏均、柳辰諭、葛吳諺明、王喬弘組成的台北市隊，今天在決賽起跑台北市隊首棒葛吳諺明就拉開與其他隊的差距，至於2、3名則是由台中市與花蓮縣一路拉鋸，最終台北市隊也以3分24秒03打破台中市隊在上屆所創下的全國紀錄，成為今年全運會田徑場上第一個創下的全國紀錄，台中市與花蓮縣則分別拿下銀牌與銅牌。
