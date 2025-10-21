快訊

全大運射箭／桃園內戰張正韋射退顏子翔摘金 個人2金1銅豐收

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
複合弓男子個人金牌戰張正韋射退顏子翔摘金。圖／全運會提供
複合弓男子個人金牌戰張正韋射退顏子翔摘金。圖／全運會提供

114年全運會複合弓個人賽在今天落幕，其中男子個人賽金牌戰上演桃園內戰，由亞運國手張正韋射退同樣來自桃園的顏子翔，個人本屆賽事拿下2金、1銅佳績，至於女子個人賽則由台南陳芳翊擊敗台北市陳怡瑄摘金。

張正韋與顏子翔日前才在複合弓男團賽事攜手為桃園市射下一面金牌，但卻在今天登場的個人賽中隨即成為場上對手，兩人一路過關斬將挺進到金牌戰後，張正韋展現更由於對手的穩定性，最終以147：138勝出，拿下個人賽金牌，加上日前的混雙銅牌，個人單屆累積拿下2金、1銅。

至於在女子複合弓個人賽部分，金牌戰則是由台南市陳芳翊對上台北市名將陳怡瑄，其中陳怡瑄在杭州亞運就是與張正韋攜手拿下混雙銅牌，但她今天金牌戰與陳芳翊展開激烈拉鋸，陳芳翊更展現強大抗壓力，最終以147： 146險勝摘金。 

賽後陳芳翊表示，今天狀況不錯，心態比以往輕鬆，也感謝比賽時在場邊應援的隊友，歡呼聲帶給她很多力量，也更有自信的去射出每一支箭。教練在賽後也給予陳芳翊很大的肯定，「表現不錯，抗壓性也有展現出來。」

相關新聞

全運會田徑／廖晏均、葛吳諺明領銜 北市刷破1600混接全國紀錄

全運會田徑賽事過去兩天受到雲林當地強風加持，雖然多次出現破全國紀錄或是平紀錄成績，但都因為超風速不列入紀錄，不過今天傍晚...

全大運射箭／桃園內戰張正韋射退顏子翔摘金 個人2金1銅豐收

114年全運會複合弓個人賽在今天落幕，其中男子個人賽金牌戰上演桃園內戰，由亞運國手張正韋射退同樣來自桃園的顏子翔，個人本...

許汶而摯友驟逝邊哭邊游 泳渡15公里博尼法喬海峽

台灣長泳女子好手許汶而，今天再度挑戰自我，完成泳渡15公里博尼法喬（Bonifacio）海峽。許汶而透露，1個月前好友驟...

寶礦力路跑汗我一起跑 安芝儇獻人生首跑成功完賽 

第七屆寶礦力路跑於上周末於大佳河濱公園落幕，今年主題「汗我一起跑」，邀請到啦啦隊女神安芝儇擔任路跑大使，她也獻出人生首跑...

全運會／男子7人制橄欖球北市摘金 杜元坤發80萬獎金

全運會男子7人制橄欖球經歷3天激戰後，台北市在金牌戰以12比10擊敗桃園市，相隔6年後再度摘金；教練翁晨浩賽後表示，感謝...

全運會舉重／陳玟卉連4屆摘金 談降至69公斤感覺自己「比較好看」

日前剛在世錦賽拿回挺舉銅牌的我國舉重好手陳玟卉，今天在全運會舉重女子76公斤級賽事以抓舉100公斤、挺舉129公斤、總和...

