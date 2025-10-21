全大運射箭／桃園內戰張正韋射退顏子翔摘金 個人2金1銅豐收

114年全運會複合弓個人賽在今天落幕，其中男子個人賽金牌戰上演桃園內戰，由亞運國手張正韋射退同樣來自桃園的顏子翔，個人本屆賽事拿下2金、1銅佳績，至於女子個人賽則由台南陳芳翊擊敗台北市陳怡瑄摘金。

張正韋與顏子翔日前才在複合弓男團賽事攜手為桃園市射下一面金牌，但卻在今天登場的個人賽中隨即成為場上對手，兩人一路過關斬將挺進到金牌戰後，張正韋展現更由於對手的穩定性，最終以147：138勝出，拿下個人賽金牌，加上日前的混雙銅牌，個人單屆累積拿下2金、1銅。

至於在女子複合弓個人賽部分，金牌戰則是由台南市陳芳翊對上台北市名將陳怡瑄，其中陳怡瑄在杭州亞運就是與張正韋攜手拿下混雙銅牌，但她今天金牌戰與陳芳翊展開激烈拉鋸，陳芳翊更展現強大抗壓力，最終以147： 146險勝摘金。

賽後陳芳翊表示，今天狀況不錯，心態比以往輕鬆，也感謝比賽時在場邊應援的隊友，歡呼聲帶給她很多力量，也更有自信的去射出每一支箭。教練在賽後也給予陳芳翊很大的肯定，「表現不錯，抗壓性也有展現出來。」