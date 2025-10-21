許汶而摯友驟逝邊哭邊游 泳渡15公里博尼法喬海峽
台灣長泳女子好手許汶而，今天再度挑戰自我，完成泳渡15公里博尼法喬（Bonifacio）海峽。許汶而透露，1個月前好友驟逝，這次能完成挑戰，「一定是他默默的給我勇氣。」
許汶而是台灣首位獨自泳渡英吉利海峽的女泳者，更在2024年完成全球僅約330人達成的「開放水域三冠王」成就。
這次許汶而從法國科西嘉島游回義大利薩丁尼亞島，完成15公里的泳渡博尼法喬海峽；只不過此次挑戰，比起身體的疲憊，更困難的是心理層面的障礙。
許汶而接受中央社記者訪問時表示，一名摯友在1個月前自由潛水時不幸離世，「所以在出發前，我就知道這場游泳會是一場硬戰，而且是心理上的、非身體上的，這也是我第一次在泳渡途中，出現想要放棄的念頭。」
她提到，泳渡一開始的時候還算順利，但到了第2個小時準備要補給時，突然想到了他，「所以我開始有點恐慌，腦子也胡思亂想，我不但邊哭邊游，甚至想要放棄挑戰直接上船。」
她表示，「幸好我的隊友沒有放棄，不斷的鼓勵我，才讓我心情和呼吸慢慢平復下來，最後完成這次挑戰。」
許汶而說，「這次的泳渡對我來說並非身體上的困難，而是一場心靈的考驗。它讓我跨越的不只是海峽，更是自己內心的一道坎。」
終於結束今年所有的挑戰，許汶而也準備返台休息，「經過這些事情，讓我更加堅定認為，人生有想做的事就要快點去做，想完成的挑戰就快點去完成。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言