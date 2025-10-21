許汶而摯友驟逝邊哭邊游 泳渡15公里博尼法喬海峽

台灣長泳女子好手許汶而，今天再度挑戰自我，完成泳渡15公里博尼法喬（Bonifacio）海峽。許汶而透露，1個月前好友驟逝，這次能完成挑戰，「一定是他默默的給我勇氣。」

許汶而是台灣首位獨自泳渡英吉利海峽的女泳者，更在2024年完成全球僅約330人達成的「開放水域三冠王」成就。

這次許汶而從法國科西嘉島游回義大利薩丁尼亞島，完成15公里的泳渡博尼法喬海峽；只不過此次挑戰，比起身體的疲憊，更困難的是心理層面的障礙。

許汶而接受中央社記者訪問時表示，一名摯友在1個月前自由潛水時不幸離世，「所以在出發前，我就知道這場游泳會是一場硬戰，而且是心理上的、非身體上的，這也是我第一次在泳渡途中，出現想要放棄的念頭。」

她提到，泳渡一開始的時候還算順利，但到了第2個小時準備要補給時，突然想到了他，「所以我開始有點恐慌，腦子也胡思亂想，我不但邊哭邊游，甚至想要放棄挑戰直接上船。」

她表示，「幸好我的隊友沒有放棄，不斷的鼓勵我，才讓我心情和呼吸慢慢平復下來，最後完成這次挑戰。」

許汶而說，「這次的泳渡對我來說並非身體上的困難，而是一場心靈的考驗。它讓我跨越的不只是海峽，更是自己內心的一道坎。」

終於結束今年所有的挑戰，許汶而也準備返台休息，「經過這些事情，讓我更加堅定認為，人生有想做的事就要快點去做，想完成的挑戰就快點去完成。」