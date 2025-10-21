快訊

寶礦力路跑汗我一起跑 安芝儇獻人生首跑成功完賽 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金車大塚總經理船木真（左）再次以寶礦力水得瓶罐造型偶裝亮相，與第七屆寶礦力路跑大使安芝儇（右）趣味合影。圖／大會提供
第七屆寶礦力路跑於上周末於大佳河濱公園落幕，今年主題「汗我一起跑」，邀請到啦啦隊女神安芝儇擔任路跑大使，她也獻出人生首跑並成功完賽，並直呼被沿路粉絲的加油聲感動。  

寶礦力路跑自2018年創辦以來，憑藉活力熱血氛圍及專業質感規劃，吸引從年輕人、親子家庭到半馬菁英跑者報名齊聚賽道，是大小朋友人生第一場路跑的最佳選擇，也是許多跑者固定參與、磨練實力的年度賽事。

今年主題「汗我一起跑」，結合七周年的諧音設計，象徵一起並肩跑過七年時光，不只是延續對運動的支持，也再次喚醒內心的那句邀請：「和我一起跑吧。」這份邀請，來自寶礦力水得，也來自身邊每一位期待一起出發的人。

今年邀請最香、最美、最活力的啦啦隊女神安芝儇擔任路跑大使來到現場為大家應援，親自帶領暖身、收操、鳴槍開跑，並參賽4K組別與跑者同場競速，為第七屆寶礦力路跑注入滿滿活力。寶礦力路跑期望透過每年的賽事，讓更多人養成規律運動習慣，隨時隨地都能享受運動的快樂，健康地揮汗，帶給自我更多的挑戰。

啦啦隊女神「安芝儇」擔任第七屆寶礦力路跑大使，同時也迎來她的人生首跑，一早天未亮她便抵達會場，親身參賽4K組別，沿途與跑者互相加油打氣，活力四射帶動全場氣氛。會場更設置好幾個安芝儇人形看板，成為跑者排隊搶拍的最美景點，現場洋溢著粉絲歡笑聲。

完賽後，安芝儇再次登上舞台與跑者近距離互動，除了親手送出簽名帆布包，還抽出壓軸大獎，全場氣氛沸騰掀起最高潮。首次擔任路跑大使的安芝儇興奮表示，「我從6月起便開始練跑，目標一定要完賽，跑步過程中也有聽到粉絲大喊『小安加油！』真的好感動唷。我覺得寶礦力路跑不只非常專業有質感，還是充滿快樂與感動的路跑賽事。」

完賽立刻拿到了寶礦力路跑專為跑者設計，愛刻什麼就刻什麼的客製化完賽獎牌，這是安芝儇人生第一面路跑獎牌，特別刻上「我做到了。」興奮之餘更別具意義。此外，安芝儇還分享平常運動最喜愛的補給品就是寶礦力水得，無論是日常舞蹈練習、啦啦隊表演或外景拍攝，寶礦力水得都是她不可或缺的補給來源，幫助她全程保持最佳狀態。

自6月開始積極備戰的寶礦力路跑大使安芝儇，跟隨Nike Run Club專業教練配速，成功挑戰4K初跑。圖／大會提供
