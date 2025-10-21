全運會舉重／陳玟卉連4屆摘金 談降至69公斤感覺自己「比較好看」

日前剛在世錦賽拿回挺舉銅牌的我國舉重好手陳玟卉，今天在全運會舉重女子76公斤級賽事以抓舉100公斤、挺舉129公斤、總和229公斤，個人連續4屆都奪下金牌。

因應世錦賽新量級，陳玟卉本月初才在挪威舉行的世錦賽中，於女子69公斤級B組繳出抓舉100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤，挺舉拿下銅牌，總和則是排名第5名作收。

而這次全運會雖然陳玟卉重新回到76公斤級出賽，不過在體重沒有刻意提升的情況下，陳玟卉抓舉開把挑戰95公斤成功後，第二次試舉99公斤失敗收場後，第三次試舉100公斤則是成功達成，追平今年世錦賽成績。

至於挺舉部分，陳玟卉前兩次試舉125公斤、129公斤都順利成功後，最後一次試舉挑戰132公斤雖然成功舉起，但在退場後也被改判失敗，但仍是以總和229公斤完成連續4屆摘金的任務。

對於過去一個月幾乎都在歐洲移訓和出賽，直到上周一才返回台灣，陳玟卉賽後坦言橫在調整時差，對於今天比賽的成績也給自己一個肯定，不過確實還有一些細節上的不足。

談到對於新量級的調整，陳玟卉也笑稱從過去的71公斤級轉至69公斤，降了兩公斤後感覺肚子有變小，也變得「比較好看」也更有自信一點，至於技術上並沒有太大的差異，這次世錦賽雖然是69公斤級的首戰，但也能發揮訓練時的成果，「當然還是希望可以更好一點。」

在結束年度最後一場比賽後，目前就讀博士班的陳玟卉接下來的休賽季除了繼續針對技術進行調整外，也將在學科上下功夫，包括將會到國外做一些發表，「目前還在鑽研一些運動產業方面的題目，因為運動產業其實很多元、廣泛，讓我覺得很有興趣，也想知道說辦一個賽會需要什麼樣的規模和安排等等，未來不敢適當教練還是會從事其他工作，我都認為運動產業其實是身為一名運動人必須要了解的。」