快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

全運會舉重／陳玟卉連4屆摘金 談降至69公斤感覺自己「比較好看」

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
陳玟卉連續4屆全運會都奪下金牌。圖／全運會提供
陳玟卉連續4屆全運會都奪下金牌。圖／全運會提供

日前剛在世錦賽拿回挺舉銅牌的我國舉重好手陳玟卉，今天在全運會舉重女子76公斤級賽事以抓舉100公斤、挺舉129公斤、總和229公斤，個人連續4屆都奪下金牌。

因應世錦賽新量級，陳玟卉本月初才在挪威舉行的世錦賽中，於女子69公斤級B組繳出抓舉100公斤、挺舉132公斤、總和232公斤，挺舉拿下銅牌，總和則是排名第5名作收。

而這次全運會雖然陳玟卉重新回到76公斤級出賽，不過在體重沒有刻意提升的情況下，陳玟卉抓舉開把挑戰95公斤成功後，第二次試舉99公斤失敗收場後，第三次試舉100公斤則是成功達成，追平今年世錦賽成績。

至於挺舉部分，陳玟卉前兩次試舉125公斤、129公斤都順利成功後，最後一次試舉挑戰132公斤雖然成功舉起，但在退場後也被改判失敗，但仍是以總和229公斤完成連續4屆摘金的任務。

對於過去一個月幾乎都在歐洲移訓和出賽，直到上周一才返回台灣，陳玟卉賽後坦言橫在調整時差，對於今天比賽的成績也給自己一個肯定，不過確實還有一些細節上的不足。

談到對於新量級的調整，陳玟卉也笑稱從過去的71公斤級轉至69公斤，降了兩公斤後感覺肚子有變小，也變得「比較好看」也更有自信一點，至於技術上並沒有太大的差異，這次世錦賽雖然是69公斤級的首戰，但也能發揮訓練時的成果，「當然還是希望可以更好一點。」

在結束年度最後一場比賽後，目前就讀博士班的陳玟卉接下來的休賽季除了繼續針對技術進行調整外，也將在學科上下功夫，包括將會到國外做一些發表，「目前還在鑽研一些運動產業方面的題目，因為運動產業其實很多元、廣泛，讓我覺得很有興趣，也想知道說辦一個賽會需要什麼樣的規模和安排等等，未來不敢適當教練還是會從事其他工作，我都認為運動產業其實是身為一名運動人必須要了解的。」

陳玟卉 世錦賽 舉重

延伸閱讀

全運會田徑／休息會有罪惡感 短跑美少女廖晏均跑課表從痛苦到享受

全運會／高雄市暫奪16金 射擊、自由車成奪牌主力

全運會田徑／為傷所苦到兩度跑進10秒內 陳玟溥：慢慢來真的比較快

颱風共伴效應襲雲林...全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集

相關新聞

寶礦力路跑汗我一起跑 安芝儇獻人生首跑成功完賽 

第七屆寶礦力路跑於上周末於大佳河濱公園落幕，今年主題「汗我一起跑」，邀請到啦啦隊女神安芝儇擔任路跑大使，她也獻出人生首跑...

全運會／男子7人制橄欖球北市摘金 杜元坤發80萬獎金

全運會男子7人制橄欖球經歷3天激戰後，台北市在金牌戰以12比10擊敗桃園市，相隔6年後再度摘金；教練翁晨浩賽後表示，感謝...

全運會舉重／陳玟卉連4屆摘金 談降至69公斤感覺自己「比較好看」

日前剛在世錦賽拿回挺舉銅牌的我國舉重好手陳玟卉，今天在全運會舉重女子76公斤級賽事以抓舉100公斤、挺舉129公斤、總和...

田徑／張啟震獎學金捐200萬 長跑新星簡子傑受惠

「張啟震田徑獎學金」今天宣布將捐出新台幣200萬元，助力台灣長跑新星簡子傑及台中市基層田徑選手，希望他們能在更多資源幫助...

高球／台灣唯一歐巡共證總獎金百萬美元 緯創女子賽本周揚昇球場登場

「2025緯創女子公開賽」將於10月23日至10月26日在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，作為台灣唯一與歐巡共證的國際高球賽事，本屆延續100萬美元的高額獎金及20萬美元的冠軍獎金。吸引國內外頂尖好手齊聚，

桃園觀音國民運動中心換營運團隊 體育局：服務、優惠不變

桃園市觀音國民運動中心原委外廠商「信仰體育管理顧問股份有限公司」日前以營運虧損為由，在8月25日請求提前終止契約，經市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。