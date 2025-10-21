田徑／張啟震獎學金捐200萬 長跑新星簡子傑受惠

「張啟震田徑獎學金」今天宣布將捐出新台幣200萬元，助力台灣長跑新星簡子傑及台中市基層田徑選手，希望他們能在更多資源幫助下，繼續締造好成績。

這次捐贈是由張安路博士發起，用以紀念其義父也是台灣短跑名將張啟震。張啟震是台中縣著名短跑好手，早年曾在日本大阪的「台灣關西大學對抗賽」，締造100公尺10秒60、200公尺21秒90的全國紀錄。其中200公尺紀錄歷經22年後才被「十項鐵人」楊傳廣突破；100公尺紀錄更是高懸32年之久才被蘇文和超越。

這200萬元獎學金，其中100萬將捐助目前在日本念大學的長跑新秀簡子傑使用，另外100萬由贊助方遴選台中市10名潛力選手，每名補助3萬，以協助國、高中基層選手的培育與發展。

簡子傑接受中央社訪問時表示，「很感謝大家願意幫助台灣田徑，不只是我，還有許多基層潛優選手也受惠，這對台灣田徑的幫助非常大。」

15歲就隻身赴日求學並接受長跑訓練，在高強度的環境刺激下，簡子傑成績大幅進步，目前也是台灣男子田徑1500公尺全國紀錄保持人。

簡子傑表示，第1年到日本確實比較辛苦，但在語言和訓練方式逐漸適應後，就比較能融入日本文化，也很開心自己成績能進步，沒讓大家失望。

簡子傑這次回台參加全運會男子田徑1500公尺、5000公尺2個項目。他透露，上大學後就會把重心都放在5000公尺、1萬公尺項目，希望能再次突破。