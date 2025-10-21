快訊

桃園觀音國民運動中心換營運團隊 體育局：服務、優惠不變

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市觀音國民運動中心開幕2年，卻傳虧損千萬。體育局表示，新營運團隊「喬力達休閒管理有限公司」昨起已進場接手營運，確保場館服務不中斷。圖／桃園市體育局提供
桃園市觀音國民運動中心原委外廠商「信仰體育管理顧問股份有限公司」日前以營運虧損為由，在8月25日請求提前終止契約，經市府體育局召開協商及協調會議後，訂10月19日為契約終止日。體育局表示，新營運團隊「喬力達休閒管理有限公司」昨起已進場接手營運，將延續原有的運動設施、運動課程與相關優惠補助辦法，確保場館服務不中斷。

體育局長許彥輝表示，信仰公司以經濟環境變動及營運虧損等事由，主張終止契約，為避免觀音區民眾運動權益受損，體育局在契約終止前即著手辦理勞務採購作業，歷經公開評選後，於10月1日順利決標，由具備運動場館營運經驗的「喬力達休閒管理有限公司」取得委託經營權，並通知於10月20日起進場接手營運。

許彥輝說，喬力達公司將負責整體館舍的營運管理、設施維護、課程開辦與人員配置，並延續原有的運動設施、運動課程相關優惠補助辦法，包含公益時段、敬老愛心卡、學生及身心障礙者優惠、市民運動日及設籍觀音、新屋區居民與桃科園區職員的5折優惠等，確保原有市民福利持續享有。

觀音國民運動中心位於觀音區桃科三路2號，為地上4層、地下1層的多功能運動設施，館內包含游泳池、體適能中心、籃球場、羽球場、桌球場及韻律教室等六大主要設施。喬力達公司除維持每日上午8時至晚上9時全時段開放外，亦將推出各類運動課程及親子活動，並配合市府政策舉辦公益性體育推廣活動，持續推動全民運動風氣。

另，喬力達公司進場前已完成悠遊卡及敬老愛心卡設備設置、場館視覺更新及人力配置規畫，並針對11、12月課程提早招生，後續所有票價、使用方式、優惠內容均依原標準辦理，民眾可安心使用各項運動設施，不需重新辦理會員。

