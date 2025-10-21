高球／台灣唯一歐巡共證總獎金百萬美元 緯創女子賽本周揚昇球場登場

「2025緯創女子公開賽」將於10月23日至10月26日在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，作為台灣唯一與歐巡共證的國際高球賽事，本屆延續100萬美元的高額獎金及20萬美元的冠軍獎金。吸引國內外頂尖好手齊聚，共計有來自23個國家，108位選手參賽。其中世界排名前100名選手總計6位、世界排名前200名的選手則有20位，齊聚台灣一同參與這場年度高球盛會！

世界排名第11 Lottie Woad、16歲新秀Anna Huang、台灣新星林子涵 世界頂尖新秀齊聚萬眾矚目

新秀選手Anna Huang、Lottie Woad、林子涵。 主辦單位提供

本屆賽事不僅優秀選手眾多，更吸引許多年輕女將爭搶報名期待展現身手的一役，目前世界排名第11名的Lottie Woad，今年7月甫轉職業就首場奪冠，是世界期待的英國新秀，至今已拿下兩場生涯冠軍，並在Amundi Evian Championship（愛維養錦標賽）拿下第三，期待在亞洲賽場也能獲得佳績，同時也將迎戰來自加拿大年僅16 歲的Anna Huang，9月底的La Sella Open（拉沙亞公開賽）以-7桿的成績，奪下生涯首個歐巡賽冠軍，一週後又在Lacoste Ladies Open de France（法國女子公開賽）再次摘冠。今年同樣才剛開啟職業生涯的2人，將在2025緯創女子公開賽首場對戰，勢必會讓這場國際級的戰役，擦出相當有可看性的火花！

面對包含衛冕冠軍瑞士好手 Chiara Tamburlini的歐洲女子巡迴賽（LET）頂尖選手，國內陣容同樣星光熠熠，除了歷屆冠軍石澄璇、張雅淳、侯羽薔都將參賽外，包含近日在賽場都有不錯表現的前世界球后曾雅妮、甫於樂天錦標賽奪下第4的錢珮芸、去年以台將最佳獲得亞軍的侯羽桑，更有去年於美次巡奪下首冠的林子涵，三世代的好手齊聚，期望在台能感受球迷的應援與支持，發揮主場優勢，拿出最佳表現將冠軍留在台灣！

台巡直播賽事首次登上歐洲電視台！國際能見度大爆發成為賽史標竿

主辦單位提供

緯創資通贊助台灣女子高球賽事長達近20年，於疫情期間為讓國內女將持續擁有舞台，自2020起舉辦緯創女子公開賽，並在2024 年持續擴張規模，成為唯一由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與LET 歐洲女子巡迴賽合作的共同認證大賽，以歐巡全新賽事讓台灣邁向國際，也讓更多世界高爾夫選手有機會透過比賽認識台灣。緯創資通董事長林憲銘表示：「緯創支持女子高球在國際發光發熱，也期盼以運動外交方式，將台灣推向世界，今年自轉播方面再突破，不僅將登上歐巡LET數位轉播的官方平台，更將預計於歐洲超過16個國家透過歐巡合作電視台LIVE播出，成為台灣唯一在非亞洲地區播出的台巡高爾夫賽事，這項突破象徵本場賽事在國際高壇獲得高度肯定。」

TLPGA劉依貞理事長也認為：「藉此次台歐共證賽事，有機會讓全球球迷一同親眼見證台灣女將的風采，是台巡賽事再上一層的展現，也期待選手們在國際舞台展現最好的身手，最精采的賽事。」記者會中不僅透過影片展現眾人對賽事的期待，更透過永久獎盃的揭示，為本次賽事揭開序幕。

好吃好玩好拍照 歐洲榮耀大滿貫闖關體驗 讓觀賽民眾滿載而歸

揚昇高爾夫俱樂部總經理黃美蘭(左一)、台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞(左二)、緯緯創資通董事長林憲銘(左三)。 主辦單位提供

為了讓前來觀賽的民眾有最好的體驗，主辦單位今年準備了歐洲市集提供歐式美食滿足大家的胃，同時安排各式闖關體驗及拍照打卡點，完成歐洲榮耀大滿貫闖關的民眾可以參加抽獎，有機會獲得電子產品大獎。歡迎所有球迷到場觀戰，或透過博斯高球二台欣賞實況轉播，一同為台灣女將加油！詳細停車與交通接駁安排，以及轉播時間，請見2025緯創女子公開賽賽事官網或TLPGA粉絲專頁查詢：

2025緯創女子公開賽賽事官網：https://wistronladiesopen.com/

TLPGA粉絲專頁：https://www.facebook.com/TLPGA.TOUR/?locale=zh_TW

轉播時間：博斯高球二台10/23-10/26 11:00-17:00

2024緯創女子公開賽亞軍侯羽桑。 主辦單位提供

主辦單位提供

主辦單位提供