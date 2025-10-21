路跑／「第九屆為癌而跑」癌友回娘家 抗癌營養不間斷

台灣腸癌病友協會與台灣費森尤斯卡比股份有限公司攜手舉辦「第九屆為癌而跑」一路走來已邁入第九年，每一年都像是一場癌友的「回娘家」，讓大家重新聚在一起，分享彼此的經驗與力量。

為了讓更多人重視癌症治療中的「營養力」，今年以『腸』長久『九』：癌友回娘家，「抗癌營養不間斷」為主題，號召病友、家屬與一般民眾齊聚新店碧潭東岸廣場，透過路跑與衛教互動分享，象徵彼此間緊密支持與陪伴，共同傳遞「營養不中斷，抗癌有力量」的理念。

抗癌營養不間斷 陪癌友走更長久的路

台灣腸癌病友協會理事長胡萬祥理事長分享，癌症治療往往是一場漫長的抗戰，除了醫療專業的介入外，營養支持更是維持治療效果與生活品質的基礎。許多癌友在療程中因副作用而出現食慾不振、體力下降，若沒有持續且正確的營養補充，很容易陷入撐不下去的困境。協會希望透過每年為癌而跑活動，提醒癌友與家屬：就像每年回娘家一樣，營養支持不能間斷，唯有補對營養，才能陪伴彼此走得更久、更穩、更健康。

台灣腸癌病友協會/提供

見證營養力量：「相較於一般營養品，補充富含魚油EPA且低醣的癌症配方，幫助重新找回體力與生活節奏」

今年活動，特別邀請到抗癌鬥士謝榮光先生現身分享，他與舌癌奮戰已超過14年，並已連續七年參加「為癌而跑」，以實際行動鼓勵更多病友勇敢走出家門。由於手術與治療影響，謝先生長期以流質食物為主，過去常因營養不足而感到虛弱。後來透過中華民國頭頸愛關懷協會的協助，接觸到富含魚油EPA且低醣的癌症營養品，他分享：「喝了之後，覺得比吃流質食物更有力氣，口感也很好，不會像一般營養品難吞。」這份實際的感受，讓他重新找回體力與生活節奏。

抗癌鬥士謝榮光先生現身分享抗癌歷程。台灣腸癌病友協會/提供

謝榮光先生的故事，讓人看見補對營養，真的能為治療帶來力量。胡萬祥理事長補充，癌症營養支持不僅仰賴熱量與蛋白質，更需要精準的營養策略，如富含魚油EPA且低醣的專業配方，能協助減少發炎反應、改善癌因性疲憊，幫助病友在治療過程中維持體力與希望。

「為癌而跑」跑過九年 陪癌友跑向希望

今年為癌而跑持續以非競賽形式進行，至今已有超過9,000名病友與家屬共同參與，陪伴彼此跑過漫長療程，也讓「抗癌營養不間斷」的信念代代相傳。台灣腸癌病友協會感謝社會各界、新北市衛生局、陳儀君議員服務處以及健身工廠的共同協辦，讓「為癌而跑」能年年延續，陪伴癌友走出家門、跑向希望。