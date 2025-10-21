全運會／男子7人制橄欖球北市摘金 杜元坤發80萬獎金

全運會男子7人制橄欖球經歷3天激戰後，台北市在金牌戰以12比10擊敗桃園市，相隔6年後再度摘金；教練翁晨浩賽後表示，感謝選手努力，以及義大醫院院長杜元坤加碼激勵獎金。

台北市這次參加全運會，是以企業聯賽的「台北元坤」為主體，預賽3戰先後擊敗宜蘭縣、新竹市、基隆市，4強賽又擊敗新北市，這4戰有3場「完封」對手，展現出強大的爭冠實力。

最後台北市在金牌戰，再度靠著出色的團隊防守以及關鍵時刻搶分，以12比10擊退桃園市，如願收下自從2019年之後再度到手的全運會金牌。

賽後長期支持橄欖球運動，同時也是畢業於北醫校友的現任義大醫院院長杜元坤，特地自掏腰包，共16名隊職員每人新台幣5萬元的金牌獎金，總計80萬元。

在上屆2023台南全運會，除了市府原定的30萬金牌獎金外，杜元坤當時就提前加碼只要摘金每人可多得5萬，只可惜2年前沒能發出去，幸好今年雲林全運會如願。

台北市教練翁晨浩在接受中央社訪問時表示，選手們從集訓到比賽都投入很多心力和努力，這背後更要感謝杜院長一直以來的照顧，才能讓選手無後顧之憂的在場上拚戰。

杜元坤則是提到，「不論是企業聯賽或者是全國運動會，只要對發展台灣橄欖球有利，我會一直努力支持橄欖球。」