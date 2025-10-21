快訊

「大仁哥」陳柏霖閃兵50萬交保！棒棒堂小杰35萬交保致歉：將配合檢調調查

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

全運會／男子7人制橄欖球北市摘金 杜元坤發80萬獎金

中央社／ 雲林21日電
全運會男子7人制橄欖球經歷3天激戰後，台北市隊（圖）在金牌戰靠著出色的團隊防守及關鍵時刻搶分，以12比10擊敗桃園市隊，相隔6年後再度奪金。洪吉祥教練提供
全運會男子7人制橄欖球經歷3天激戰後，台北市隊（圖）在金牌戰靠著出色的團隊防守及關鍵時刻搶分，以12比10擊敗桃園市隊，相隔6年後再度奪金。洪吉祥教練提供

全運會男子7人制橄欖球經歷3天激戰後，台北市在金牌戰以12比10擊敗桃園市，相隔6年後再度摘金；教練翁晨浩賽後表示，感謝選手努力，以及義大醫院院長杜元坤加碼激勵獎金。

台北市這次參加全運會，是以企業聯賽的「台北元坤」為主體，預賽3戰先後擊敗宜蘭縣、新竹市、基隆市，4強賽又擊敗新北市，這4戰有3場「完封」對手，展現出強大的爭冠實力。

最後台北市在金牌戰，再度靠著出色的團隊防守以及關鍵時刻搶分，以12比10擊退桃園市，如願收下自從2019年之後再度到手的全運會金牌。

賽後長期支持橄欖球運動，同時也是畢業於北醫校友的現任義大醫院院長杜元坤，特地自掏腰包，共16名隊職員每人新台幣5萬元的金牌獎金，總計80萬元。

在上屆2023台南全運會，除了市府原定的30萬金牌獎金外，杜元坤當時就提前加碼只要摘金每人可多得5萬，只可惜2年前沒能發出去，幸好今年雲林全運會如願。

台北市教練翁晨浩在接受中央社訪問時表示，選手們從集訓到比賽都投入很多心力和努力，這背後更要感謝杜院長一直以來的照顧，才能讓選手無後顧之憂的在場上拚戰。

杜元坤則是提到，「不論是企業聯賽或者是全國運動會，只要對發展台灣橄欖球有利，我會一直努力支持橄欖球。」

全運會 橄欖球

延伸閱讀

全運會田徑／休息會有罪惡感 短跑美少女廖晏均跑課表從痛苦到享受

全運會／高雄市暫奪16金 射擊、自由車成奪牌主力

全運會田徑／為傷所苦到兩度跑進10秒內 陳玟溥：慢慢來真的比較快

颱風共伴效應襲雲林...全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集

相關新聞

寶礦力路跑汗我一起跑 安芝儇獻人生首跑成功完賽 

第七屆寶礦力路跑於上周末於大佳河濱公園落幕，今年主題「汗我一起跑」，邀請到啦啦隊女神安芝儇擔任路跑大使，她也獻出人生首跑...

全運會／男子7人制橄欖球北市摘金 杜元坤發80萬獎金

全運會男子7人制橄欖球經歷3天激戰後，台北市在金牌戰以12比10擊敗桃園市，相隔6年後再度摘金；教練翁晨浩賽後表示，感謝...

全運會舉重／陳玟卉連4屆摘金 談降至69公斤感覺自己「比較好看」

日前剛在世錦賽拿回挺舉銅牌的我國舉重好手陳玟卉，今天在全運會舉重女子76公斤級賽事以抓舉100公斤、挺舉129公斤、總和...

田徑／張啟震獎學金捐200萬 長跑新星簡子傑受惠

「張啟震田徑獎學金」今天宣布將捐出新台幣200萬元，助力台灣長跑新星簡子傑及台中市基層田徑選手，希望他們能在更多資源幫助...

高球／台灣唯一歐巡共證總獎金百萬美元 緯創女子賽本周揚昇球場登場

「2025緯創女子公開賽」將於10月23日至10月26日在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，作為台灣唯一與歐巡共證的國際高球賽事，本屆延續100萬美元的高額獎金及20萬美元的冠軍獎金。吸引國內外頂尖好手齊聚，

桃園觀音國民運動中心換營運團隊 體育局：服務、優惠不變

桃園市觀音國民運動中心原委外廠商「信仰體育管理顧問股份有限公司」日前以營運虧損為由，在8月25日請求提前終止契約，經市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。