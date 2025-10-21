田徑／紀念台中名將 張啟震獎學金200萬元回饋基層

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張啟震（左二）是台中縣著名短跑名將。圖／中華田徑協會提供
為支持台灣田徑運動的永續發展，「張啟震田徑獎學金」特別捐贈200萬元，協助優秀與基層潛力選手持續精進，延續田徑前輩的奮鬥精神，鼓勵年輕世代勇敢逐夢。 本次捐贈由張安路博士發起，以紀念義父，台中田徑名將張啟震，展現傳承與回饋的深厚情誼。

200萬元獎學金分成兩部分，第一部分是將100萬給新星簡子傑，自115年起分四期核撥，每年核發25萬元，用於簡子傑在日本大學期間之訓練經費，協助其持續精進。

第二部分100萬元作為台中市基層潛力選手獎學金，自115年起至實施，每年由贊助方遴選中市10名潛力選手，每名補助3萬元，以協助國、高中基層選手的培育與發展。

115年選手名單包括五權國中賴禹璇、萬和國中蘇永晴、北新國中賴睿榆、順天國中鄭向軒、潭子國中呂侑穎、新民高中紀鈞耀、長億高中羅僅翔、惠文高中孫紹宸、大里高中翁振浩和忠明高中詹子緯。

 張啟震是台中縣著名短跑名將，1938年於日本大阪參加「台灣關西大學對抗賽」，同時創造100公尺 ( 10秒6 ) 及200公尺 ( 21秒9 ) 的全國紀錄；其中200公尺紀錄歷經22年為「十項鐵人」楊傳廣突破，100公尺紀錄更是高懸32年之久才被蘇文和超越，可見張啟震當年的非凡成就，奠定台灣田徑的重要里程碑。 

除運動成就外，張啟震亦曾擔任起跑發令裁判，以公正嚴謹著稱，被選手尊稱為「戴紅帽子的劊子手」。他曾任臺中市自來水廠總務課長，公職之餘仍熱心體育推廣，協助當時的台灣省體育會籌辦賽事，為台灣田徑發展犧牲奉獻。

為感謝這份對田徑界的重要支持，中華田徑協會今天特別在全國運動會期間舉辦捐贈儀式，邀請贊助人張安路及受贊助的旅日選手簡子傑一同出席。 理事長葉政彥將代表田協感謝張安路以實際行動支持田徑發展，並期盼透過公開儀式，讓更多人認識張啟震先生的精神典範，激勵更多社會力量投入田徑運動。

 張安路表示，張啟震一生對田徑的熱情與奉獻深深影響了他，此次捐贈不僅是紀念長輩，更希望透過獎學金制度，為臺灣田徑注入持續的動能，讓更多優秀與基層選手在世界舞台上發光發熱。 田協強調該筆善款將專款專用，確保資源發揮最大效益，延續張啟震的精神與信念，為台灣田徑培育更多明日之星。

