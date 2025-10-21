全運會雲林開幕 英雄宴飄香

一一四年全國運動會十八日在雲林縣立田徑場隆重開幕，揭開為期六天的全國最大運動盛事。雲林暌違廿年再度舉辦全運會，全縣鄉親以辦喜事的心情迎接選手與貴賓，邀請大家來雲林看比賽、吃美食、賞美景，體驗在地風情。

聖火傳遞象徵運動精神，由雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴與慈善家陳樹菊共同護送入場，最後由棒球新星鍾亦恩、武術精靈林千禧點燃聖火，象徵老中青三代運動員的薪火相傳。開幕典禮由行政院長卓榮泰擔任大會主席，總統賴清德、立法院長韓國瑜及各國駐台使節、日本群馬縣與德國巴歆縣代表團皆蒞臨共襄盛舉。

賴總統致詞時感謝雲林縣政府團隊的努力，讓選手能在優質場地發揮實力。張縣長表示，雲林僅花六百天興建符合國際標準的田徑場與滑輪溜冰場，並整修多處比賽場館，展現縣府團隊的執行力與決心。

開幕典禮融入布袋戲、武術、舞獅、舞龍及千人土風舞；開幕式後的選手之夜演唱會，陳華、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN & 派偉俊、Energy等卡司堅強。

雲林縣府更特別辦「雲林良品英雄宴」，蒐羅縣內五十種在地食材，研發卅五道佳餚，包含蒲燒鰻魚珍珠米糕、麻油山藥杏鮑菇、酸菜慢燉鴨風味湯、古坑馥郁咖啡晶凍等。

開幕表演與英雄宴以「在地出發、國際接軌」為主軸，展現雲林熱情與創新，也盼透過盛會讓全國看見雲林從農業、工業、觀光到文化發展的進步與實力，讓雲林成為台灣閃耀的運動與文化舞台。（雲林縣政府廣告）