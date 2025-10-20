全運會田徑／休息會有罪惡感 短跑美少女廖晏均跑課表從痛苦到享受

我國短跑好手廖晏均今天在全運會女子100公尺準決賽與決賽，分別在超風速的情況下跑出平全國紀錄的11秒22與11秒24摘金，並且如願達到名古屋亞運參賽標準，她坦言在旅外回國後一度因為兼顧工作與訓練導致成績停滯不前，不過在家人支持下可以專注訓練，也讓她過去跑「課表」感到痛苦到現在已能享受其中。

高中時期就在女子短跑賽場上發光發熱的廖晏均，在高中畢業後選擇赴美就學並繼續田徑訓練，不過在返國後前兩年她因為必須兼顧工作與訓練，不僅成績停滯不前，還一度遭到外界質疑。

但在家人支持下廖晏均重新將重心放回到訓練上，加上心態上的轉變讓她對於過去讓她叫苦連天的訓練，如今已經能甘之如飴，「我現在很享受訓練的過程，以前都會覺得跑課表是一件很累、很痛苦的事情，但現在練得愈來我愈爽，甚至有時候老師要我休息，還會感到有罪惡感，現在每一趟訓練都覺得是讓我成長的養分，我也告訴自己，如果我跑得質量沒有贏別人，那憑什麼冠軍會是我的。」

在刻苦的訓練下，今年廖晏均的成績不僅回到顛峰，她還在全運會女子100公尺預賽就跑出11秒53的成績打破大會紀錄和個人最佳成績，今天的準決賽他更是在風速+4.4m/s的超風速情況下跑出平全國紀錄的11秒22，晚間的決賽則是在風速+3.0m/s的情況下跑出11秒24拿下金牌，可惜兩項都因為超風速無緣列入紀錄。

廖晏均坦言，能達到名古屋亞運女子100公尺參賽標準只是一個小小的目標，她更期待也能在200公尺、400公尺3項都能達標，「如果三個都能達標，那就是我的榮幸。」