全運會／高雄市暫奪16金 射擊、自由車成奪牌主力
2025年全國運動會正在雲林如火如荼舉行，高雄市代表隊表現亮眼，截至目前累計奪下 16金、25銀、31銅，其中射擊、自由車、游泳、空手道及跆拳道表現突出，成為奪牌主力。
射擊隊是最大贏家，共拿下6金3銀4銅，包括男子雙不定向飛靶、快射手槍、定向飛靶及女子25公尺手槍等項目，多人同時刷新大會紀錄；自由車代表隊也表現搶眼，奪下3金，其中黃亭茵在個人全能賽、追逐賽雙料金牌，創下新紀錄。
高市代表隊16金包括空手道男子對打鍾孟宇、跆拳道品勢混雙李秉翰與黃品潔、鐵人三項女子組張綺文、舉重男子61公斤級高展宏、競速溜冰男子1000公尺趙祖政，以及游泳好手莊沐倫拿下男子100公尺自由式金牌並率隊奪下4×100公尺自由式接力冠軍。
在總體成績上，射擊以13面獎牌成為高市之最，空手道收下1金6銀4銅共11面獎牌，自由車獲3金4銀1銅，跆拳道拿下1金1銀6銅，游泳則以2金2銀2銅緊追在後。
高市運發局表示，為協助選手爭取佳績，市府除提供培訓費及獎金，也投入運動防護、科學化檢測與醫療支援，確保選手能在最佳狀態上場。全運會18至23日5天期間，高雄市共派出878名選手與隊職員，角逐34項競賽獎項，力拚奪牌。
