全運會田徑／為傷所苦到兩度跑進10秒內 陳玟溥：慢慢來真的比較快

今年4月的全大運才拿下個人生涯首面個人賽金牌的台南市短跑好手陳玟溥，今天在全運會男子100公尺準決賽與決賽，兩度於超風速的情況下跑出10秒內的成績，最終也順利摘金，賽後他回想過去兩年從遭遇阿基里斯腱傷勢到如今衝出佳績，他也有感而發地表示，「慢慢來真的比較快」。

曾經站上杭州亞運舞台的陳玟溥，在亞運後因為阿基里斯腱傷勢加重，一度進入漫長且痛苦的復健期，不過今年4月他先是在全大運男子100公尺拿下個人生涯首面個人賽金牌，今天全運會又創下台灣男子短跑的新歷史，分別在超風速的情況下跑出9秒99與9秒95的佳績，最終也順利摘下全運會首金。

對於跑出佳績摘金，陳玟溥賽後透露，過去參加全運會自己雖然進過決賽，但卻從不曾進入過前4名，今天能奪下金牌確實蠻意外的，尤其全運會前自己才發生閃到腰的狀況，在教練建議下他決定全心休息養傷，導致有近一周時間沒有活動身體，「所以能有這樣的成績，我真的蠻開心的。」

儘管身為台灣首位在正式比賽中超風速跑進10秒內的選手，但陳玟溥直言相較於這個成績，自己更在意的是其他選手也一起跑出好表現，展現台灣短跑的進步，「常常有人說台灣的100公尺是筆不是國際選手的，雖然這是事實，但我也希望讓大家覺得我們是有在進步，這對這個環境才是好事，今天大家也都跑得很好。」