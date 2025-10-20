快訊

全運會田徑／為傷所苦到兩度跑進10秒內 陳玟溥：慢慢來真的比較快

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
陳玟溥單日兩度在超風速的情況下跑出10秒內的佳績。圖／全運會提供
陳玟溥單日兩度在超風速的情況下跑出10秒內的佳績。圖／全運會提供

今年4月的全大運才拿下個人生涯首面個人賽金牌的台南市短跑好手陳玟溥，今天在全運會男子100公尺準決賽與決賽，兩度於超風速的情況下跑出10秒內的成績，最終也順利摘金，賽後他回想過去兩年從遭遇阿基里斯腱傷勢到如今衝出佳績，他也有感而發地表示，「慢慢來真的比較快」。

曾經站上杭州亞運舞台的陳玟溥，在亞運後因為阿基里斯腱傷勢加重，一度進入漫長且痛苦的復健期，不過今年4月他先是在全大運男子100公尺拿下個人生涯首面個人賽金牌，今天全運會又創下台灣男子短跑的新歷史，分別在超風速的情況下跑出9秒99與9秒95的佳績，最終也順利摘下全運會首金。

對於跑出佳績摘金，陳玟溥賽後透露，過去參加全運會自己雖然進過決賽，但卻從不曾進入過前4名，今天能奪下金牌確實蠻意外的，尤其全運會前自己才發生閃到腰的狀況，在教練建議下他決定全心休息養傷，導致有近一周時間沒有活動身體，「所以能有這樣的成績，我真的蠻開心的。」

儘管身為台灣首位在正式比賽中超風速跑進10秒內的選手，但陳玟溥直言相較於這個成績，自己更在意的是其他選手也一起跑出好表現，展現台灣短跑的進步，「常常有人說台灣的100公尺是筆不是國際選手的，雖然這是事實，但我也希望讓大家覺得我們是有在進步，這對這個環境才是好事，今天大家也都跑得很好。」

全運會 陳玟溥 全大運

全運會田徑／休息會有罪惡感 短跑美少女廖晏均跑課表從痛苦到享受

我國短跑好手廖晏均今天在全運會女子100公尺準決賽與決賽，分別在超風速的情況下跑出平全國紀錄的11秒22與11秒24摘金...

全運會／高雄市暫奪16金 射擊、自由車成奪牌主力

2025年全國運動會正在雲林如火如荼舉行，高雄市代表隊表現亮眼，截至目前累計奪下 16金、25銀、31銅，其中射擊、自由...

東京女網／拍下地主 詹皓晴率先闖8強

東京女網賽今天點燃戰火，首日賽程就登場的我國女將詹皓晴開出紅盤，她和中國蔣欣玗的「海峽組合」直落2淘汰地主，成為第一組站...

輪椅網球／凱靖盃激鬥落幕 南韓任胡垣、俄羅斯Lvova稱霸男女單打

2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽最後一天賽事因風雨影響，再次移師國立體育大學網球場館舉辦，南韓帕奧好手任胡垣延續近年多次訪台的強勢表現，在男子單打Main組決賽，以7比5、7比5直落二攻頂，而女子

全運會田徑／又是超風速 「風速王」陳玟溥男子百米9秒95摘金

114年全運會田徑賽事今天在雲林縣田徑場的超風速加持下，連連傳來誇張紀錄，包括男子100公尺代表台南市出賽的陳玟溥，在準...

