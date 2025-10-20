東京女網／拍下地主 詹皓晴率先闖8強

東京女網賽今天點燃戰火，首日賽程就登場的我國女將詹皓晴開出紅盤，她和中國蔣欣玗的「海峽組合」直落2淘汰地主，成為第一組站上8強的組合。

WTA 500等級的東京女網賽總獎金106萬4510美元，詹皓晴和剛結束全運會的吳芳嫺都有參賽，先上陣的「海峽組合」面對地主組合園部八奏／內島萌夏，第一盤第五局率先破發，之後比賽雖因雨勢影響中斷超過1小時，復賽後海峽組合仍保持領先，以6：2先下一城。

第二盤海峽組合又兩度突破成功，領先擴大到5：2，儘管第8局的賽末發球局遭破發，經驗略勝一愁的海峽組合沒錯過第二次結束比賽的機會，最終就以6：4拿下8強門票。