快訊

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

還能這樣玩AI！她設計相處公約、「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

和生成式AI談情說「愛」 社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

聽新聞
0:00 / 0:00

東京女網／拍下地主 詹皓晴率先闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴東京女網賽開出紅盤。圖／劉雪貞提供
詹皓晴東京女網賽開出紅盤。圖／劉雪貞提供

東京女網賽今天點燃戰火，首日賽程就登場的我國女將詹皓晴開出紅盤，她和中國蔣欣玗的「海峽組合」直落2淘汰地主，成為第一組站上8強的組合。

WTA 500等級的東京女網賽總獎金106萬4510美元，詹皓晴和剛結束全運會的吳芳嫺都有參賽，先上陣的「海峽組合」面對地主組合園部八奏／內島萌夏，第一盤第五局率先破發，之後比賽雖因雨勢影響中斷超過1小時，復賽後海峽組合仍保持領先，以6：2先下一城。

第二盤海峽組合又兩度突破成功，領先擴大到5：2，儘管第8局的賽末發球局遭破發，經驗略勝一愁的海峽組合沒錯過第二次結束比賽的機會，最終就以6：4拿下8強門票。

同時間進行WTA 250等級的廣州女網賽也有兩組台將上陣，卓家姊妹卓宜萱／卓宜岑面對英國芭妮特（Alicia Barnett）／法國雷契米雅（Elixane Lechemia），第二盤將戰局逼到「搶7」，可惜沒能延長戰線，以4：6、6：7（3：7）止步首輪；「小鋼炮」梁恩碩和香港搭檔張瑋桓面對持外卡的地主宋凡石／曲姝橦打得強勢，連拿10局下只花46分鐘以6：0、6：1快意晉級。

詹皓晴（右）和蔣欣玗東京女網賽開出紅盤。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（右）和蔣欣玗東京女網賽開出紅盤。圖／劉雪貞提供

詹皓晴 全運會 梁恩碩

延伸閱讀

員工旅遊、商務行程「日本關東篇」｜台灣企業最愛包車路線，東京、橫濱一路不踩雷

寧波女網／聯手現任球后 謝淑薇內戰拍下詹皓晴

武漢女網／開盤先盛後衰 詹皓晴／蔣欣玗不敵女雙球后止步8強

武漢女網／詹皓晴闖女雙8強 下一戰強碰世界球后

相關新聞

全運會田徑／休息會有罪惡感 短跑美少女廖晏均跑課表從痛苦到享受

我國短跑好手廖晏均今天在全運會女子100公尺準決賽與決賽，分別在超風速的情況下跑出平全國紀錄的11秒22與11秒24摘金...

全運會／高雄市暫奪16金 射擊、自由車成奪牌主力

2025年全國運動會正在雲林如火如荼舉行，高雄市代表隊表現亮眼，截至目前累計奪下 16金、25銀、31銅，其中射擊、自由...

全運會田徑／為傷所苦到兩度跑進10秒內 陳玟溥：慢慢來真的比較快

今年4月的全大運才拿下個人生涯首面個人賽金牌的台南市短跑好手陳玟溥，今天在全運會男子100公尺準決賽與決賽，兩度於超風速...

東京女網／拍下地主 詹皓晴率先闖8強

東京女網賽今天點燃戰火，首日賽程就登場的我國女將詹皓晴開出紅盤，她和中國蔣欣玗的「海峽組合」直落2淘汰地主，成為第一組站...

輪椅網球／凱靖盃激鬥落幕 南韓任胡垣、俄羅斯Lvova稱霸男女單打

2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽最後一天賽事因風雨影響，再次移師國立體育大學網球場館舉辦，南韓帕奧好手任胡垣延續近年多次訪台的強勢表現，在男子單打Main組決賽，以7比5、7比5直落二攻頂，而女子

全運會田徑／又是超風速 「風速王」陳玟溥男子百米9秒95摘金

114年全運會田徑賽事今天在雲林縣田徑場的超風速加持下，連連傳來誇張紀錄，包括男子100公尺代表台南市出賽的陳玟溥，在準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。