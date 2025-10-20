聽新聞
東京女網／拍下地主 詹皓晴率先闖8強
東京女網賽今天點燃戰火，首日賽程就登場的我國女將詹皓晴開出紅盤，她和中國蔣欣玗的「海峽組合」直落2淘汰地主，成為第一組站上8強的組合。
WTA 500等級的東京女網賽總獎金106萬4510美元，詹皓晴和剛結束全運會的吳芳嫺都有參賽，先上陣的「海峽組合」面對地主組合園部八奏／內島萌夏，第一盤第五局率先破發，之後比賽雖因雨勢影響中斷超過1小時，復賽後海峽組合仍保持領先，以6：2先下一城。
第二盤海峽組合又兩度突破成功，領先擴大到5：2，儘管第8局的賽末發球局遭破發，經驗略勝一愁的海峽組合沒錯過第二次結束比賽的機會，最終就以6：4拿下8強門票。
同時間進行WTA 250等級的廣州女網賽也有兩組台將上陣，卓家姊妹卓宜萱／卓宜岑面對英國芭妮特（Alicia Barnett）／法國雷契米雅（Elixane Lechemia），第二盤將戰局逼到「搶7」，可惜沒能延長戰線，以4：6、6：7（3：7）止步首輪；「小鋼炮」梁恩碩和香港搭檔張瑋桓面對持外卡的地主宋凡石／曲姝橦打得強勢，連拿10局下只花46分鐘以6：0、6：1快意晉級。
