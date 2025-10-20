全運會田徑／又是超風速 「風速王」陳玟溥男子百米9秒95摘金

114年全運會田徑賽事今天在雲林縣田徑場的超風速加持下，連連傳來誇張紀錄，包括男子100公尺代表台南市出賽的陳玟溥，在準決賽與決賽分別跑出9秒99與9秒95佳績，儘管因為超風速無緣列入紀錄，但仍成為新一代「風速王」。

我國男子100公尺全國紀錄是由楊俊瀚在2018年日本大學田徑公開賽跑出的10秒11，之後他雖然曾在2022年青年盃跑出10秒04的成績，但因為超風速+2.9m/s不列入紀錄。

而陳玟溥今天也向楊俊瀚紀錄發起挑戰，下午準決賽就在+4.0m/s的超風速情況下跑出9秒99成績，創下國內正式賽事最快成績，而晚間的決賽陳玟溥更是進一步提速，跑出9秒95的成績拿下金牌，但同樣是+2.7m/s超風速不列入紀錄。

至於女子100公尺準決賽，代表台北市的廖晏均則是在+4.4m/s超風速情況下，跑出平紀政全國紀錄的11秒22，決賽她則是以11秒24，風速+3.0m/s拿下金牌，但同樣不列入紀錄。

而女子100公尺跨欄決賽，「跨欄甜心」張博雅則是在風速+2.9m/s的情況下，以12秒94拿下金牌，與紀政的全國紀錄12秒93（風速+1.1m/s）僅有0.01秒差距，不過同樣因為超風速不列入紀錄。