輪椅網球／凱靖盃激鬥落幕 南韓任胡垣、俄羅斯Lvova稱霸男女單打

2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽最後一天賽事因風雨影響，再次移師國立體育大學網球場館舉辦，南韓帕奧好手任胡垣延續近年多次訪台的強勢表現，在男子單打Main組決賽，以7比5、7比5直落二攻頂，而女子單打Main組方面，俄羅斯籍前青少女「世界一」Viktoriia Lvova頂住壓力，歷經1小時45分鐘的「三盤大戰」，以6比4、4比6、12比10奪冠。

身為2024年巴黎帕運南韓代表隊成員之一的任胡垣，從2023年起，已連續3年都安排到台灣比賽的行程，2024年更在勝利凱靖盃國際輪椅網球台灣公開賽，一舉稱霸男子單打與雙打Main組。今年再度造訪台灣，任胡垣依舊銳不可擋，雖然首戰及四強賽先後面對Mohamad Yusshazwan Yusoff與Abu Samah Borhan兩位馬來西亞好手時都陷入苦戰，直到第三盤才有驚無險突圍，但到了冠軍戰，任胡垣碰上對戰2連勝的英國選手Andrew Penney打來得心應手，最終以直落二的壓倒性姿態登基。

賽後，任胡垣表示，過去兩次遭遇Penney，都沒有遇到太大阻礙，但這一次狹路相逢，對手明顯有備而來，攻守兩端都變得更加難纏，即便最終順利奪勝，但日後若有機會再碰頭，勢必得格外謹慎。

最近幾年，任胡垣在造訪台灣的賽事表現出色，這次台北公開賽奪冠，他也開心表示台灣可說是自己爭取積分的「福地」，不過，他也對自己無法快速掌握這次比賽用球感到不滿，任胡垣笑說：「我每天都在想要怎麼調整手感，還好最後結局是完美的！」任胡垣這次訪台除了參加台北公開賽外，隔週還將直接挑戰台灣公開賽，他期盼能夠延續這次奪冠氣勢，在這趟訪台旅程中，把積分「賺好賺滿」。

前青少女「世界一」Viktoriia Lvova奪女單冠軍。 圖片來源：南野子國際整合行銷股份有限公司

女子單打Main組決賽，由Lvova強碰以色列籍賽會頭號種子Maayan Zikri，兩人曾在2021年的捷克公開賽有過交手紀錄，當時是由Lvova以兩個6比0輕鬆勝出，但這次兩人在台北公開賽最後決戰碰頭，Zikri展現出無比韌性，直到第三盤「搶10」時，發生致命雙發失誤，才由Lvova戲劇性登上后座。

Lvova賽後表示，自己前一次與Zikri交手的時間已經太久遠，所以不容易掌握對方近況，因此，一開賽選擇穩扎穩打，第二盤想要搶攻時，幾次壓線球的判決對自己不利，導致心情受到影響。到了決勝的第三盤，雙方比分一路互咬，Lvova不斷告訴自己千萬不能操之過急，最終靠著對手失誤奪冠。

Lvova賽後開心表示：「這座冠軍對我而言是一劑強心針，因為我想要爭取積分，所以選擇到台灣參賽，這是一次難得的經驗，因為俄羅斯現在氣溫大約只有10度，但台北公開賽頭兩天艷陽高照，令我有點難以適應，後來開始下雨降溫，我才比較能夠盡情發揮。」Lvova進到職業領域後，曾於2022年衝上過世界第9名佳績，如今她名列世界第22，希望透過更多賽事搶積分，努力重返世界前10行列。

高野頌吾與Ben Bartram奪男雙冠軍。 圖片來源：南野子國際整合行銷股份有限公司

雙打方面，去年曾相繼在台灣公開賽與高雄公開賽拿過男子雙打冠軍的Ben Bartram與高野頌吾這次在台北公開賽攜手合作，冠軍賽碰上馬來西亞組合時雖一度陷入苦戰，但Bartram的強勢球風搭配高野頌吾的精準切調逐步掌控戰局，最終以7比6（4）、6比4直落二奪冠。女子雙打部分，女子單打爭冠失利的Zikri重整旗鼓，與曾經多次合作過的英國選手Abbie Breakwell聯手出擊，以6比1、6比3強勢奪冠，Zikri這趟台灣行不至於空手而歸。台灣Quad組好手黃楚茵則是與澳洲籍Finn Broadbent攜手合作闖進冠軍戰，沒想到對手日本組合因傷未出賽，讓黃楚茵不戰而勝收下本屆台北公開賽Quad組雙打冠軍，這也是她繼2023年，相隔1年後再嚐台北公開賽雙打冠軍滋味。

台北國際輪椅網球公開賽算是今年台灣輪椅網球國際賽事的起點，下一週，台灣公開賽將接力登場，10月底還有高雄公開賽，一連串國際賽事除了吸引外籍選手來台灣「搶積分」，也為國內輪椅網球注入更多競爭能量，令10月的台灣掀起一股輪椅網球熱潮。