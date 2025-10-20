全運會拳擊／林郁婷拚6連霸 首場打到對手棄賽

台灣女子拳擊好手林郁婷，今天在全運會60公斤級首輪比賽，才進行1分34秒，對手就丟毛巾棄賽，讓她尋求6連霸跨出成功第一步。

拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的林郁婷，在奧運結束後，宣布改打60公斤級；但受到世界拳擊總會（WB）的限制，讓她超過1年沒比賽，直到今天全運會才完成60公斤級首秀。

首回合開打後，林郁婷並沒有急著猛攻，採取打點的防守反擊，在比賽進行1分34秒，對手潘晏妃就因為被擊中頭部有點喘不過氣，隨後潘晏妃的教練就直接丟毛巾棄賽。

賽後林郁婷低調不願受訪。教練曾自強則提到，這是奧運回來換量級之後，第1次有完整的出賽機會，所以就讓她好好把握，至於比賽內容由她自己控制。

曾自強指出，控制體重對林郁婷來說是一個新的挑戰，如果是體重往下降，可能會覺得速度變快、腳步變輕盈；體重增加的話，可能會有節奏、步伐的不同，現在就是要持續爆發力和肌力的部分。

曾自強說，改打60公斤級後，要加強擊中點的力道和強度，就像今天這場比賽一樣，可能1拳就讓對手很有感。