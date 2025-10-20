快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

聽新聞
0:00 / 0:00

全運會田徑／雲林強風催速 陳玟溥、張博雅飆出怪物成績

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
張博雅在女子100公尺跨欄準決賽於超風速情況下跑出13秒整佳績。圖／全運會提供
張博雅在女子100公尺跨欄準決賽於超風速情況下跑出13秒整佳績。圖／全運會提供

雲林全運會田徑賽事在新落成的雲林縣立田徑場舉行，今天下午登場的徑賽賽事也因為當地的大風加持，連續傳來怪物成績，包括台南市陳玟溥在+4.0m/s的超風速情況下，在男子100公尺準決賽跑出9秒99佳績，張博雅也在女子100公尺跨欄準決賽於+2.4m/s情況下跑出13秒整的佳績。

今年7月才竣工落成的雲林縣田徑場，是這次全運會田徑比賽場地，在這座全新的場館中今天也連續傳出佳績，下午登場的賽事幾乎都在場地風速超過+2.0m/s的「超風速」情況下進行，其中男子100公尺準決賽第二組更一度出現達到+6.2m/s的強風。

最終在男子100公尺準決賽第三組出賽的陳玟溥，在風速+4.0m/s的情況下，衝出9秒99的佳績，創下國內正式比賽中最快的男子100公尺成績，儘管因為超風速不列入紀錄，但仍是成為今天賽事一大亮點，晚間他也將在決賽登場。

昨天在女子100公尺跨欄預賽就跑出13秒05刷新個人最佳成績的「跨欄甜心」張博雅，今天下午也在準決賽風速+2.4m/s的情況下，跑出13秒整的成績，有望在晚間的決賽成為繼「飛躍羚羊」紀政後，我國第二位跑進13秒內的女子100公尺跨欄選手。

田徑 尺跨欄 全運會

延伸閱讀

影／彰化強風鷹架接連倒占據車道 警方緊急疏導

全運會柔道／柔道女王退休後首戰 連珍羚覺得累仍完成9連霸

全運會舉重／奧運後首度跨過130公斤門檻 郭婞淳連7屆摘金落淚

影／鹿港狂風肆虐 強風夾飛沙如拍電影、施工鷹架掉落砸住家

相關新聞

全運會拳擊／林郁婷拚6連霸 首場打到對手棄賽

台灣女子拳擊好手林郁婷，今天在全運會60公斤級首輪比賽，才進行1分34秒，對手就丟毛巾棄賽，讓她尋求6連霸跨出成功第一步

全運會田徑／雲林強風催速 陳玟溥、張博雅飆出怪物成績

雲林全運會田徑賽事在新落成的雲林縣立田徑場舉行，今天下午登場的徑賽賽事也因為當地的大風加持，連續傳來怪物成績，包括台南市...

全運會柔道／柔道女王退休後首戰 連珍羚覺得累仍完成9連霸

在去年巴黎奧運後宣布退役的「柔道女王」連珍羚，今天在全運會女子柔道第四量級決賽中擊敗台中市選手李宛庭，完成全運會9連霸，...

全運會舉重／奧運後首度跨過130公斤門檻 郭婞淳連7屆摘金落淚

「舉重女神」郭婞淳今天在全運會舉重女子64公斤級賽事，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和328公斤，其中挺舉、總和破大...

全運會／挺舉破全國紀錄3連霸 江宗翰含淚獻給驟逝養父

全運會舉重今天上午進行男子73公斤級賽事，其中代表屏東縣出賽的江宗翰，最終以抓舉140公斤、挺舉破全國紀錄179公斤、總...

全運會籃球／高市女籃忘帶選手證 遭判失格「球都還沒打就輸了」

2025全國運動會正在雲林展開，高雄代表隊已斬獲16面金牌，不料今天傳出女籃爆出離譜烏龍，原定昨天的8強賽對戰台南代表隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。