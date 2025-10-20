全運會田徑／雲林強風催速 陳玟溥、張博雅飆出怪物成績

雲林全運會田徑賽事在新落成的雲林縣立田徑場舉行，今天下午登場的徑賽賽事也因為當地的大風加持，連續傳來怪物成績，包括台南市陳玟溥在+4.0m/s的超風速情況下，在男子100公尺準決賽跑出9秒99佳績，張博雅也在女子100公尺跨欄準決賽於+2.4m/s情況下跑出13秒整的佳績。

今年7月才竣工落成的雲林縣田徑場，是這次全運會田徑比賽場地，在這座全新的場館中今天也連續傳出佳績，下午登場的賽事幾乎都在場地風速超過+2.0m/s的「超風速」情況下進行，其中男子100公尺準決賽第二組更一度出現達到+6.2m/s的強風。

最終在男子100公尺準決賽第三組出賽的陳玟溥，在風速+4.0m/s的情況下，衝出9秒99的佳績，創下國內正式比賽中最快的男子100公尺成績，儘管因為超風速不列入紀錄，但仍是成為今天賽事一大亮點，晚間他也將在決賽登場。

昨天在女子100公尺跨欄預賽就跑出13秒05刷新個人最佳成績的「跨欄甜心」張博雅，今天下午也在準決賽風速+2.4m/s的情況下，跑出13秒整的成績，有望在晚間的決賽成為繼「飛躍羚羊」紀政後，我國第二位跑進13秒內的女子100公尺跨欄選手。