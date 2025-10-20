快訊

全運會柔道／柔道女王退休後首戰 連珍羚覺得累仍完成9連霸

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
連珍羚摘金完成全運會9連霸。 114年全國運動會籌備處
在去年巴黎奧運後宣布退役的「柔道女王」連珍羚，今天在全運會女子柔道第四量級決賽中擊敗台中市選手李宛庭，完成全運會9連霸，賽後直言退休後的首戰確實比到有點累，也把每一場比賽都當最後一場比賽在打。

連珍羚過去全運會都在女子柔道第三級出賽，不過去年10月宣布退休後，這次全運會再度披掛上陣，並且升量級至第四級出賽，一路過關斬將，包括金牌戰擊敗上屆第四量級金牌李宛庭，連續9屆全運會都摘金。  

談到退休後的首場比賽，連珍羚說：「升一個量級後對手明顯更有力量，摔起來比想像中辛苦，但很開心自己還能拿到金牌。現在身分是教練，比賽前都得利用選手練完的時間準備，不能影響他們的訓練，這是我以前從沒嘗試過的方式。但我都比選手更早到場，讓自己進入狀態，因為我要跟他們對摔，透過實戰去了解他們的狀況。」

這次不只自己表現亮眼，弟弟連峻德也在男子組跳級挑戰拿下銅牌。連珍羚笑說：「看他比賽還比我自己比緊張，他第一次代表新北市出賽就能上頒獎台，我真的替他開心。」

談到未來是否還會再披掛上陣，連珍羚語帶感慨：「這次比到一半真的覺得好累，我已經把它當最後一場在摔。不過人生很難說，我也講過好幾次『最後一場』了，就看之後狀況吧。」

連珍羚透露，接下來11月將協助規劃選手赴日移地訓練，希望更多年輕選手能站上國際舞台。回顧這次參賽，她感性地說：「這場比賽讓我回到最初的感覺，少了壓力，多了挑戰的純粹，我真的很享受。」

連珍羚金牌戰。 114年全國運動會籌備處
連珍羚 全運會

